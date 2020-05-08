***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiİhale KonusuBuğday Unu Tedariğiİhaleyi Açan TarafBirleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu KararıYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarYoktur.Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYoktur.İhaleye Teklif Verme Tarihi05/05/2020İhalenin Sonuçlandığı Tarih08/05/2020İhale Sonucu1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)İhale Bedeli1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)%0.30AçıklamalarBirleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 31.05.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843689BIST