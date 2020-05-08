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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

08.05.2020 16:39
GÜNCEL HABERLER



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/05/2020
İhale Sonucu
1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)
İhale Bedeli
1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0.30
Açıklamalar

  Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu  ihalesine 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız  uhdesinde kalan miktar 31.05.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla  Duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843689


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 29,04 122.607 % 10,00  
YONGA 19,03 108.909 % 10,00  
GLRYH 16,73 65.596.518 % 9,99  
KUTPO 15,97 6.161.114 % 9,99  
CMBTN 48,90 6.005.260 % 9,99  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,8347 8,8790 % 0,71  
Frank 7,3085 7,3525 % 0,33  
Riyal 1,8912 1,9007 % 0,09  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.717 1.717 0,85  
Altın Gr. 394 395 1,80  
Cumhuriyet 2.522 2.579 10,50  
Tam 2.596 2.647 10,70  
Yarım 1.267 1.294 5,20  
Çeyrek 632 647 2,60  
Gümüş.Ons 15,53 15,56 0,20  
Gümüş Gr. 3,58 3,58 0,06  
B. Petrol 30,35 30,35 0,89  
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