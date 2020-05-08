***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
08.05.2020 16:39
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur.
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur.
İhaleye Teklif Verme Tarihi
05/05/2020
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
08/05/2020
İhale Sonucu
1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)
İhale Bedeli
1.275.181,60 USD ( 9.092.044,80 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0.30
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 05.05.2020 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 31.05.2020 tarihine kadar teslim edilecektir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843689
BIST