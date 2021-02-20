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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

20.02.2021 13:04



***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/02/2021
İhale Sonucu
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedeli
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,1
Açıklamalar

Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir.   Kamuoyuna Saygıyla  Duyurulur




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911269


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