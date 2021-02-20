***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
20.02.2021 13:04
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme(WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
17/02/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
19/02/2021
İhale Sonucu
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedeli
4.946.850 USD (34.430.000 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%1,1
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 17.02.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 10.04.2021 tarihine kadar teslim edilecektir. Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911269
BIST
17:591.560
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 13,93
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
17:596,9808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0164
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
17:598,4678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0347
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
17:59399,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 1,78
|Açılış
|: 399,82
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
400,83
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SODSN
|46,20
|3.136.888
|% 10,00
|
|BRYAT
|499,40
|121.054.721
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|77.258.068
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|6.181.055
|% 9,99
|
|TKURU
|337,30
|8.124.654
|% 9,98
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|40.760.154
|% -10,00
|
|ARTI
|6,48
|2.100.356
|% -10,00
|
|SEKUR
|37,62
|5.456.300
|% -9,96
|
|MMCAS
|7,16
|1.265.597
|% -9,94
|
|SASA
|44,82
|3.235.418.601
|% -10,00
|
|GUBRF
|79,80
|2.379.512.222
|% 4,31
|
|KOZAL
|144,90
|2.099.659.106
|% -4,73
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|VAKBN
|4,80
|2.062.386.849
|% 9,84
|
|HALKB
|5,83
|1.779.300.767
|% 3,37
|
|KARSN
|5,21
|1.425.683.982
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,44
|622.948.193
|% -0,81
|
|PETKM
|5,19
|1.328.068.027
|% 1,57
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9764
|6,9808
|% 0,24
|
|Euro
|8,4599
|8,4678
|% 0,41
|
|Sterlin
|9,7441
|9,7930
|% 0,30
|
|Frank
|7,7527
|7,7994
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8547
|1,8640
|% 0,08
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|7,31
|
|Altın Gr.
|400
|400
|1,99
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|5,00
|
|Tam
|2.643
|2.712
|8,10
|
|Yarım
|1.278
|1.312
|3,91
|
|Çeyrek
|641
|656
|1,96
|
|Gümüş.Ons
|27,20
|27,23
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,12
|0,06
|
|B. Petrol
|62,77
|62,77
|-1,16
|
Seans Raporu
17:59
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17:59LINK
Yüzde 9.97 oranında artışla 38.82 lira fiyatla işlem gören hissede 513, 186 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 16, 37 artarak (% 1.02 ) 1, 622
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi VAKBN, KARSN, EKGYO
-
17:58XU100
Endeks 1, 562 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 03 üstünde . İşlem hacmi 33, 387.00 milyon TL de
-
17:58EUHOL
Yüzde 4.20 oranında artışla 3.97 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 177, 316 adet işlem