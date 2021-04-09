***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
09.04.2021 15:23
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday Unu Tedariği
İhaleyi Açan Taraf
Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
07/04/2021
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
09/04/2021
İhale Sonucu
4.059.500 USD (33.092.232 Türk Lirası)
İhale Bedeli
4.059.500 USD (33.092.232 Türk Lirası)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
%0,8
Açıklamalar
Birleşmiş Milletler Food Programme (WFP) tarafından açılan Buğday Unu ihalesine 07.04.2021 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 24.04.2021-15.05.2021 tarihleri arasında teslim edilecektir . Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926161
BIST
18:051.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
0
En Düşük
0
18:058,1609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0284
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1450
|
8,1960
En Düşük
8,1219
18:059,7033
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0134
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6800
|
9,7486
En Düşük
9,6635
18:05457,20
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,05
|Açılış
|: 457,28
|
|Önceki Kapanış
|: 459,25
|
460,57
En Düşük
454,58
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TUREX
|14,52
|347.769
|% 10,00
|
|MTRKS
|40,98
|645.804
|% 9,98
|
|NTGAZ
|16,53
|44.332.815
|% 9,98
|
|TKURU
|304,40
|10.323.774
|% 9,97
|
|KRONT
|67,50
|90.990.109
|% 9,93
|
|VAKKO
|13,32
|39.803.095
|% -10,00
|
|SONME
|45,00
|1.412.744
|% -10,00
|
|ISKUR
|405.000,00
|405.000
|% -10,00
|
|UTPYA
|19,64
|5.076.037
|% -9,99
|
|FENER
|33,48
|27.667.504
|% -9,95
|
|EREGL
|16,31
|1.441.415.734
|% 2,97
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|KRDMD
|7,34
|1.015.131.426
|% -1,21
|
|BJKAS
|11,18
|982.949.211
|% 9,93
|
|KOZAL
|115,60
|759.691.823
|% -2,03
|
|EKGYO
|1,88
|516.897.409
|% -2,59
|
|TSKB
|1,35
|330.322.730
|% -4,26
|
|DOHOL
|3,15
|644.739.378
|% -6,25
|
|YKBNK
|2,10
|391.489.591
|% -3,67
|
|GARAN
|6,64
|1.081.356.079
|% -1,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1591
|8,1609
|% 0,35
|
|Euro
|9,6963
|9,7033
|% -0,14
|
|Sterlin
|11,1440
|11,1999
|% 0,03
|
|Frank
|8,7874
|8,8403
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1686
|2,1795
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.744
|-11,66
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-1,97
|
|Cumhuriyet
|3.026
|3.072
|-18,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|-19,46
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|-9,41
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,70
|
|Gümüş.Ons
|25,24
|25,28
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,04
|
|B. Petrol
|63,03
|63,03
|-0,17
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SKTAS
Yüzde -5.42 oranında düşüşle 4.54 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 320, 283 adet işlem
-
17:58GARFA
Yüzde -5.66 oranında düşüşle 13.50 lira fiyatla işlem gören hissede 333, 992 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 75 kaybederek (% -1.36 ) 1, 432
-
17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, GARAN, BJKAS
-
17:57XU100
Endeks 1, 392 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 71 altında . İşlem hacmi 17, 434.00 milyon TL de