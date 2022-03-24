***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
24.03.2022 16:05
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
YOKTUR
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
YOKTUR
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
YOKTUR
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
24/03/2022
İhale Sonucu
712.154.040 TL
İhale Bedeli
712.154.040 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
7,27
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 23.03.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 01.04.2022- 30.04.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012648
BIST
17:012.183
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,03
|Açılış
|: 2.187
|
|Önceki Kapanış
|: 2.183
|
2.199
En Düşük
2.176
17:0114,8433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0145
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8400
|
14,8712
En Düşük
14,7947
17:0116,3578
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0128
|Açılış
|: 16,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2700
|
16,4120
En Düşük
16,2775
17:01932,36
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,43
|Açılış
|: 932,36
|
|Önceki Kapanış
|: 927,93
|
936,01
En Düşük
922,81
BIST En Aktif Hisseler17:01
|ULUSE
|70,45
|13.981.178
|% 9,99
|
|ENSRI
|18,63
|64.886.332
|% 9,98
|
|SEYKM
|7,05
|61.115.889
|% 9,98
|
|NIBAS
|10,83
|41.017.553
|% 9,95
|
|YYAPI
|1,15
|40.435.005
|% 9,52
|
|PKENT
|232,40
|9.264.626
|% -9,99
|
|GZNMI
|34,52
|114.741.529
|% -9,96
|
|DZGYO
|2,85
|44.827.478
|% -9,81
|
|EMNIS
|19,30
|247.259
|% -8,10
|
|YONGA
|24,64
|101.303
|% -5,23
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|THYAO
|28,08
|1.771.738.086
|% -0,07
|
|EREGL
|33,82
|1.752.609.870
|% 0,96
|
|SISE
|14,53
|1.495.251.979
|% 2,69
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|KRDMD
|15,55
|3.885.393.263
|% 1,44
|
|EKGYO
|2,27
|463.471.479
|% -2,99
|
|YKBNK
|3,94
|695.805.855
|% -1,99
|
|DOHOL
|3,24
|535.806.851
|% -2,11
|
|GARAN
|12,08
|1.345.934.442
|% -0,74
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8384
|14,8433
|% 0,10
|
|Euro
|16,3268
|16,3578
|% 0,08
|
|Sterlin
|19,4979
|19,5957
|% -0,22
|
|Frank
|15,8640
|15,9595
|% -0,14
|
|Riyal
|3,9458
|3,9656
|% 0,03
|
|17:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.953
|1.953
|9,23
|
|Altın Gr.
|933
|933
|4,94
|
|Cumhuriyet
|6.185
|6.279
|64,00
|
|Tam
|6.159
|6.313
|66,81
|
|Yarım
|2.977
|3.054
|32,32
|
|Çeyrek
|1.493
|1.527
|16,16
|
|Gümüş.Ons
|25,59
|25,62
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|12,20
|12,22
|0,22
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,07
|
Seans Raporu
17:01
daha fazla
-
17:16MEPET
Yüzde 9.61 oranında artışla 2.51 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 814, 186 adet işlem
-
17:15SASA
Yüzde 4.38 oranında artışla 58.45 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 656, 720 adet işlem
-
17:14FRIGO
Yüzde 4.10 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 911, 527 adet işlem
-
17:13ANGEN
Yüzde 4.75 oranında artışla 28.20 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 180, 076 adet işlem
-
17:12ALKIM
Yüzde 4.15 oranında artışla 22.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 961, 777 adet işlem