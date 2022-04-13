***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama ErtelenDiğer TaraflarYokturGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın PayıYokturİhaleye Teklif Verme Tarihi23/03/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih13/04/2022İhale Sonucu156.441.275 TLİhale Bedeli156.441.275 TLİhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım%100Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)1,68AçıklamalarToprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 23.03.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 22.04.2022- 20.05.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020220BIST