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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu

13.04.2022 22:24
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )

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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama ErtelenDiğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
23/03/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
13/04/2022
İhale Sonucu
156.441.275 TL
İhale Bedeli
156.441.275 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
1,68
Açıklamalar

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO)  tarafından açılan Buğday ihalesine 23.03.2022 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 22.04.2022- 20.05.2022 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020220


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Tam 6.114 6.266 7,13  
Yarım 2.955 3.031 3,45  
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