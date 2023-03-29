***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
29.03.2023 11:44
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Buğday
İhaleyi Açan Taraf
TMO (Toprak Mahsülleri Ofisi)
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
Yoktur
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
Yoktur
İhaleye Teklif Verme Tarihi
28/03/2023
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
28/03/2023
İhale Sonucu
1.103.906.925 TL
İhale Bedeli
1.103.906.925 TL
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
%100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
5,40
Açıklamalar
Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açılan Buğday ihalesine 28.03.2023 tarihinde vermiş olduğumuz teklif kapsamında firmamız uhdesinde kalan miktar 18.05.2023-10.07.2023 tarihleri arasında teslim edilecektir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129027
BIST
13:394.791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -20,25
|Açılış
|: 4.803
|
|Önceki Kapanış
|: 4.811
|
4.840
En Düşük
4.753
13:3919,1385
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0229
|Açılış
|: 19,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4300
|
19,3183
En Düşük
19,0959
13:3920,7935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0634
|Açılış
|: 21,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0250
|
21,0101
En Düşük
20,6798
13:391.210,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,51
|Açılış
|: 1.210,80
|
|Önceki Kapanış
|: 1.213,31
|
1.221,53
En Düşük
1.204,50
BIST En Aktif Hisseler13:39
|EKSUN
|71,50
|3.105.460
|% 10,00
|
|RODRG
|55,55
|17.727.354
|% 10,00
|
|CEOEM
|15,51
|21.599.997
|% 10,00
|
|EMNIS
|42,90
|1.695.146
|% 10,00
|
|BEYAZ
|17,61
|59.015.115
|% 9,99
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|ALFAS
|311,10
|732.414.884
|% -9,98
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|IHAAS
|156,20
|20.475.009
|% -9,97
|
|LIDFA
|6,03
|101.245.325
|% -9,87
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ASTOR
|49,20
|3.209.213.293
|% -9,97
|
|THYAO
|118,90
|1.884.115.313
|% -0,42
|
|SISE
|42,24
|1.191.926.576
|% 0,57
|
|AKFYE
|20,34
|4.956.928.903
|% -10,00
|
|EKGYO
|6,26
|719.197.218
|% -1,73
|
|EREGL
|36,58
|3.512.398.987
|% 2,18
|
|ISCTR
|12,95
|1.065.189.655
|% -0,38
|
|KATMR
|1,29
|94.863.076
|% 0,78
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1341
|19,1385
|% 0,12
|
|Euro
|20,7814
|20,7935
|% 0,31
|
|Sterlin
|23,5455
|23,6636
|% 0,11
|
|Frank
|20,7693
|20,8944
|% 0,31
|
|Riyal
|5,0814
|5,1069
|% 0,11
|
|13:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.969
|1.969
|-4,82
|
|Altın Gr.
|1.211
|1.211
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|8.171
|8.295
|-5,00
|
|Tam
|8.193
|8.276
|-55,00
|
|Yarım
|4.016
|4.049
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.008
|2.025
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|23,28
|23,32
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|14,31
|14,33
|-0,02
|
|B. Petrol
|78,78
|78,78
|0,64
|