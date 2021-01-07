***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.01.2021 11:56
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Paylarının Bedelsiz Pay Olarak Dağıtılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Pay şeklinde ödenecek kar payı tutarında sehven yapılan hata nedeniyle tekrar düzenlenmiştir.
Karar Tarihi 05.01.2021
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 7.447.500 76,38461
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 4.965.0