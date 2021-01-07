***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Paylarının Bedelsiz Pay Olarak DağıtılmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Pay şeklinde ödenecek kar payı tutarında sehven yapılan hata nedeniyle tekrar düzenlenmiştir.Karar Tarihi 05.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 7.447.500 76,38461B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 4.965.0