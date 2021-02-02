***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin BildirimYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 05.01.2021Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 0,0000000 0 0 0,0000000 0C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00022 7.447.500 76,38461B Grubu, İşlem Görmüyor, TREULSY00030 4.965.000 76,38461C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 52.132.500 76,38461Ek AçıklamalarYönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevcut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında görüşülüp onaylanmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 Ulusoy Un San.ve Tic. A.Ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 84.500.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 7.726.207,27Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 36.041.237 -10.565.048,384. Vergiler ( - ) 9.045.886 05. Net Dönem Kârı 26.995.351 -10.565.048,386. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 26.995.351 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 391.013,67 391.013,6710. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 27.386.364,67 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0* Nakit 0 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 64.545.000 64.545.00020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 0 7.447.500 0 0,763846 76,38461B Grubu 0 4.965.000 0 0,763846 76,38461C Grubu 0 52.132.500 0 0,763846 76,38461TOPLAM 0 64.545.000 0 0,763846 76,38461Kar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıYönetim kurulumuzun 05.01.2021 tarihli toplantısında alınan karar gereği, 84.500.000,00 TL olan mevzut ödenmiş sermayemizin 106.470.000,00 TL artırılarak 190.970.000,00 TL'na çıkartılması ve artırılan kısmın tamamının iç kaynaklardan bedelsiz olarak karşılanması yönündeki önerisi 02.02.2021 tarihinde yapılması planlanan olağan üstü genel kurul toplantısında görüşülecektir. Artırılacak 106.470.000,00 TL kısmın 64.545.000,00 TL kısmı geçmiş yıl karlarından, 41.925.000,00 TL kısmı özel yedeklerden karşılanacaktır.Kamuoyunun bilgilerine sunarız, saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907003BIST