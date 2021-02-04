***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerinin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 10.12.2020İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 422.500.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2024Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 11.12.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 24.12.2020Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 02.02.2021Genel Kurul‘da Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? Kabul edildi mi? Kabul edildiTescil Tarihi 03.02.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 10.12.2020 tarihli 2020/026 sayılı Yönetim Kurulu toplantısındaKayıtlı sermaye tavanının artırılması ve 5 yıllık sürenin güncellenmesi için gerekli yasal sürecin başlatılmasına karar verilmişti. Söz konusu yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan esas sözleşmemizin 6.maddesinin tadiline ilişkin tadil metni, Sermaye Piyasası Kurulu Ortaklıklar Finansmanı Daire Başkanlığı'nın uyarı ve yönlendirmeleri de dikkate alınarak bu kararımızın ekinde yer aldığı şekilde güncellenmesine, 10.12.2020 tarih ve 2020/026 sayılı yönetim kurulu kararımızın ekinde yer alan tadil metninin iptal edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.02.02.2021 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında kayıtlı sermaye tavanının artırılması görüşülüp onaylanmıştır.Samsun Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 03.02.2021 tarihinde tescil edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine, saygılarımızlaEklenen DökümanlarEK: 1 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ.pdfEK: 2 23.12.2020 YÖNETİM KURULU KARARI.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907358BIST