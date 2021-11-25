***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
25.11.2021 11:06
rme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirketimize yatırım yapılabilir notu "A / Stabil" kredi derecelendirme notu verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979574
BIST
13:531.818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 5,29
|Açılış
|: 1.816
|
|Önceki Kapanış
|: 1.812
|
1.834
En Düşük
1.813
13:5312,0423
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 0,1547
|Açılış
|: 11,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 12,0000
|
12,2212
En Düşük
11,8488
13:5313,5280
En Yüksek
|Değişim
|: 1,49%
|| 0,1983
|Açılış
|: 13,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4500
|
13,7288
En Düşük
13,2452
13:53691,08
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 7,55
|Açılış
|: 691,08
|
|Önceki Kapanış
|: 683,53
|
704,56
En Düşük
680,76
BIST En Aktif Hisseler13:51
|TUCLK
|17,60
|16.555.801
|% 10,00
|
|UZERB
|33,88
|275.546
|% 10,00
|
|ISBTR
|34.155,10
|819.722
|% 10,00
|
|MIATK
|23,12
|12.192.956
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,64
|18.491.230
|% 9,99
|
|IDEAS
|37,26
|14.460.419
|% -10,00
|
|KENT
|184,80
|1.321.177
|% -9,99
|
|KZBGY
|30,40
|19.010.730
|% -9,95
|
|TSPOR
|7,53
|410.835.570
|% -8,39
|
|DITAS
|25,24
|69.565.981
|% -8,02
|
|PETKM
|7,70
|1.683.328.805
|% -3,02
|
|SASA
|39,96
|1.616.830.844
|% 3,95
|
|ASELS
|21,88
|1.138.244.815
|% 4,19
|
|GARAN
|11,77
|924.282.390
|% -0,51
|
|KRDMD
|8,70
|783.621.824
|% -0,91
|
|PETKM
|7,70
|1.683.328.805
|% -3,02
|
|YKBNK
|3,45
|464.334.461
|% -0,58
|
|ODAS
|1,61
|162.931.305
|% 1,26
|
|KRDMD
|8,70
|783.621.824
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,24
|185.069.130
|% 0,90
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,0096
|12,0275
|% 1,18
|
|Euro
|13,4856
|13,5130
|% 1,38
|
|Sterlin
|15,9456
|16,0256
|% 0,92
|
|Frank
|12,8115
|12,8886
|% 1,05
|
|Riyal
|3,1904
|3,2064
|% 0,98
|
|13:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|3,17
|
|Altın Gr.
|693
|693
|9,75
|
|Cumhuriyet
|4.583
|4.652
|42,00
|
|Tam
|4.535
|4.666
|18,76
|
|Yarım
|2.192
|2.257
|9,07
|
|Çeyrek
|1.099
|1.128
|4,53
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,63
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,11
|9,12
|0,12
|
|B. Petrol
|81,84
|81,84
|-0,41
|