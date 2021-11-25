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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

25.11.2021 11:06
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi

rme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirketimize yatırım yapılabilir notu "A / Stabil" kredi derecelendirme notu verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979574


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BIST En Aktif Hisseler13:51
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TUCLK 17,60 16.555.801 % 10,00  
UZERB 33,88 275.546 % 10,00  
ISBTR 34.155,10 819.722 % 10,00  
MIATK 23,12 12.192.956 % 9,99  
SAYAS 26,64 18.491.230 % 9,99  
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13:51 Alış Satış %  
Dolar 12,0096 12,0275 % 1,18  
Euro 13,4856 13,5130 % 1,38  
Sterlin 15,9456 16,0256 % 0,92  
Frank 12,8115 12,8886 % 1,05  
Riyal 3,1904 3,2064 % 0,98  
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13:51 Alış Satış %  
Altın Ons 1.791 1.792 3,17  
Altın Gr. 693 693 9,75  
Cumhuriyet 4.583 4.652 42,00  
Tam 4.535 4.666 18,76  
Yarım 2.192 2.257 9,07  
Çeyrek 1.099 1.128 4,53  
Gümüş.Ons 23,61 23,63 0,09  
Gümüş Gr. 9,11 9,12 0,12  
B. Petrol 81,84 81,84 -0,41  
Seans Raporu 13:51
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Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

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