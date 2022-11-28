***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR AVRASYA DERECELENDİRME A.Ş. tarafından şirketimize yatırım yapılabilir notu "A / Stabil" kredi derecelendirme notu verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarız.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082592BIST