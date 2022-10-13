***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
13.10.2022 17:43
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. tarafından Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı talep edilmiştir.
Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071704
BIST
18:053.553
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 35,68
|Açılış
|: 3.530
|
|Önceki Kapanış
|: 3.518
|
3.578
En Düşük
3.522
18:0518,5716
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0067
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6780
|
18,5929
En Düşük
18,5039
18:0518,2109
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1890
|Açılış
|: 18,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0900
|
18,2109
En Düşük
17,9087
18:05993,11
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,68
|Açılış
|: 993,11
|
|Önceki Kapanış
|: 998,79
|
1.005,68
En Düşük
981,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|63,80
|257.907.323
|% 10,00
|
|COSMO
|69,30
|8.436.305
|% 10,00
|
|KAPLM
|75,90
|34.159.179
|% 10,00
|
|MZHLD
|76,45
|42.371.297
|% 10,00
|
|KLRHO
|33,26
|228.143.140
|% 9,99
|
|ISATR
|365.581,30
|365.581
|% -10,00
|
|HKTM
|66,45
|112.956.907
|% -9,96
|
|RODRG
|27,84
|10.739.412
|% -9,96
|
|HUNER
|6,17
|840.979.377
|% -9,93
|
|DMSAS
|8,46
|35.360.941
|% -9,90
|
|THYAO
|88,00
|8.179.426.111
|% 3,41
|
|SASA
|87,40
|3.698.266.120
|% 6,72
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|PETKM
|14,67
|2.574.472.078
|% 0,14
|
|ASELS
|31,08
|2.092.992.965
|% -1,71
|
|EKGYO
|4,17
|1.432.962.844
|% 0,72
|
|YKBNK
|8,37
|2.020.263.675
|% 2,07
|
|ISCTR
|8,22
|1.810.065.217
|% -0,36
|
|ODAS
|8,14
|1.686.873.124
|% 4,49
|
|AKBNK
|13,01
|2.602.017.842
|% 0,62
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5581
|18,5716
|% 0,04
|
|Euro
|18,1723
|18,2109
|% 1,05
|
|Sterlin
|20,9884
|21,0937
|% 2,15
|
|Frank
|18,5044
|18,6158
|% -0,17
|
|Riyal
|4,9248
|4,9495
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.667
|1.668
|-5,76
|
|Altın Gr.
|990
|991
|-8,18
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.737
|-68,00
|
|Tam
|6.697
|6.770
|-23,00
|
|Yarım
|3.263
|3.310
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.654
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|18,92
|18,95
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,11
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|1,34
|
Seans Raporu
18:05
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17:59RHEAG
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17:58
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17:58
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17:58XU100
Endeks 3, 555 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 55, 494.00 milyon TL de