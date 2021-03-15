***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2021 12:49
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Finansal Raporlama ve Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü pozisyonuna Sayın Mustafa Bolver atanmıştır.
Kamuoyunun Bilgilerine Sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/918166
BIST
14:351.562
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 4,18
|Açılış
|: 1.559
|
|Önceki Kapanış
|: 1.557
|
1.564
En Düşük
1.554
14:357,5293
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -0,0375
|Açılış
|: 7,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5550
|
7,6214
En Düşük
7,5029
14:358,9859
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -0,0687
|Açılış
|: 8,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0300
|
9,0948
En Düşük
8,9524
14:35419,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,07
|Açılış
|: 419,32
|
|Önceki Kapanış
|: 419,35
|
422,31
En Düşük
417,11
BIST En Aktif Hisseler14:33
|GOZDE
|9,14
|246.553.966
|% 9,99
|
|TRILC
|19,48
|12.716.817
|% 9,99
|
|SANKO
|13,21
|51.627.145
|% 9,99
|
|VAKKO
|15,66
|15.644.794
|% 9,97
|
|KAPLM
|28,68
|5.365.051
|% 9,97
|
|POLTK
|333,90
|34.651.975
|% -10,00
|
|CASA
|169,20
|1.639.893
|% -10,00
|
|FENER
|31,54
|11.278.515
|% -9,99
|
|UZERB
|52,75
|680.124
|% -9,98
|
|SONME
|68,40
|388.414
|% -9,94
|
|SASA
|46,00
|698.577.793
|% 2,04
|
|GARAN
|8,82
|634.269.837
|% -1,12
|
|THYAO
|14,64
|590.998.414
|% 0,97
|
|KRDMD
|7,67
|565.862.610
|% 0,39
|
|OTKAR
|428,60
|486.139.145
|% 6,38
|
|EKGYO
|2,27
|275.781.763
|% -0,87
|
|KRDMD
|7,67
|565.862.610
|% 0,39
|
|GARAN
|8,82
|634.269.837
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,70
|170.822.414
|% -1,46
|
|SISE
|7,76
|474.456.564
|% 1,31
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5334
|7,5363
|% -0,40
|
|Euro
|8,9914
|8,9979
|% -0,63
|
|Sterlin
|10,4610
|10,5134
|% -0,45
|
|Frank
|8,0870
|8,1357
|% -0,35
|
|Riyal
|2,0041
|2,0142
|% -0,37
|
|14:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|419
|419
|-0,51
|
|Cumhuriyet
|2.781
|2.823
|-13,00
|
|Tam
|2.770
|2.841
|-9,32
|
|Yarım
|1.339
|1.374
|-4,51
|
|Çeyrek
|671
|687
|-2,25
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|0,02
|