***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2021 11:18
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde
1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,
2. Geri alım programının unsurları
a. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.
b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl
c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adet
d. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığında
e. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi
Dönem
En Düşük Fiyat
En Yüksek Fiyat
Yıllık
3,91 TL
8,76 TL
Son Üç Aylık
4,53 TL
8,16 TL
3. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
5. Geri alım için azami 35.000.000,00 TL'nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,
Ayrıca
6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına
Oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944999
BIST