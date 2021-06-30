***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar30.06.2021 tarihinde alınan 2021/024 sayılı Yönetim Kurulu kararı çerçevesinde1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016 tarihli Basın Duyurusu ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına,2. Geri alım programının unsurlarıa. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi.b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yılc. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 5.000.000 Adetd. Alt ve Üst Fiyat Limitleri: 0,00 TL/Adet ile 7,00 TL/Adet aralığındae. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisiDönemEn Düşük FiyatEn Yüksek FiyatYıllık3,91 TL8,76 TLSon Üç Aylık4,53 TL8,16 TL3. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,5. Geri alım için azami 35.000.000,00 TL'nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,Ayrıca6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasınaOy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944999BIST