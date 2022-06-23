***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Bağlı ortaklıklarından Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde 1.505 kWp kapasiteli Çatı+Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde ise 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı mektubu başvurusu yapılmış ve ön onay çıkmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039004BIST