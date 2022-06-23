***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 19:13
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Bağlı ortaklıklarından Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde 1.505 kWp kapasiteli Çatı+Arazi Güneş Enerjisi Santrali (GES) Ulidaş Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.'nin bağlı ortaklığı GK Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. bünyesinde ise 870 kWp kapasiteli Çatı Güneş Enerjisi Santrali (GES) kurulması amacıyla çağrı mektubu başvurusu yapılmış ve ön onay çıkmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039004
BIST
18:052.543
En Yüksek
|Değişim
|: -1,21%
|| -31,09
|Açılış
|: 2.576
|
|Önceki Kapanış
|: 2.574
|
2.589
En Düşük
2.534
18:0517,3452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 17,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3700
|
17,3858
En Düşük
17,3014
18:0518,2785
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -0,0516
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3300
|
18,3902
En Düşük
18,2112
18:051.021,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,57
|Açılış
|: 1.021,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.023,71
|
1.030,12
En Düşük
1.018,19
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|14,53
|467.615.789
|% 9,99
|
|UFUK
|79,30
|5.529.660
|% 9,99
|
|LIDFA
|13,34
|12.796.969
|% 9,98
|
|MAKIM
|14,15
|299.025.489
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,96
|73.815.314
|% 9,94
|
|MZHLD
|99,00
|5.458.167
|% -10,00
|
|ISKUR
|1.062.000,00
|1.062.000
|% -10,00
|
|SNKRN
|24,00
|941.160
|% -9,98
|
|IHAAS
|26,16
|1.038.343
|% -7,69
|
|BRKO
|1,46
|939.815
|% -5,19
|
|THYAO
|50,55
|3.339.500.493
|% -2,88
|
|SISE
|21,56
|1.686.073.246
|% -2,88
|
|EREGL
|27,58
|1.631.610.165
|% -2,20
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|SASA
|44,90
|1.303.900.284
|% -0,44
|
|ODAS
|3,24
|1.222.084.496
|% 2,86
|
|YKBNK
|4,84
|1.191.186.699
|% -1,63
|
|TSKB
|2,18
|380.800.557
|% -3,54
|
|AKBNK
|8,82
|1.316.874.457
|% -2,97
|
|EKGYO
|2,59
|380.277.812
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3431
|17,3452
|% 0,03
|
|Euro
|18,2234
|18,2785
|% -0,28
|
|Sterlin
|21,1638
|21,2699
|% -0,06
|
|Frank
|18,0053
|18,1138
|% 0,31
|
|Riyal
|4,6097
|4,6328
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.832
|-6,32
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.021
|-2,39
|
|Cumhuriyet
|6.844
|6.947
|1,00
|
|Tam
|6.767
|6.888
|-30,00
|
|Yarım
|3.322
|3.369
|-15,00
|
|Çeyrek
|1.664
|1.684
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|21,13
|21,16
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,81
|11,82
|-0,13
|
|B. Petrol
|110
|110
|-1,93
|
Seans Raporu
18:05
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17:58ETYAT
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 45 kaybederek (% -1.28 ) 2, 276
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17:57
MAKIM, ATSYH, KRTEK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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