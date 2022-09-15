***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.09.2022 15:58
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kemal KİTAPLI'nın istifası sonucu boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği görevine kalan süreyi tamamlamak ve yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmak üzere Füsun TAHAOĞLU KARA'nın atanmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063340
BIST
16:303.388
En Yüksek
|Değişim
|: -1,72%
|| -59,25
|Açılış
|: 3.456
|
|Önceki Kapanış
|: 3.447
|
3.494
En Düşük
3.378
16:3018,2645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0355
|Açılış
|: 18,4030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4080
|
18,2861
En Düşük
18,2314
16:3018,2971
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0925
|Açılış
|: 18,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,3332
En Düşük
18,1907
16:30988,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -7,06
|Açılış
|: 988,58
|
|Önceki Kapanış
|: 995,54
|
997,82
En Düşük
988,01
BIST En Aktif Hisseler16:28
|MERKO
|5,39
|74.416.773
|% 10,00
|
|ZOREN
|3,20
|399.167.304
|% 9,97
|
|TRCAS
|14,24
|67.569.528
|% 9,96
|
|KAPLM
|80,05
|32.891.563
|% 9,96
|
|SUWEN
|30,78
|45.946.513
|% 9,93
|
|ROYAL
|6,03
|1.917.450
|% -10,00
|
|HKTM
|34,38
|15.326.973
|% -10,00
|
|ISATR
|406.201,40
|406.201
|% -10,00
|
|GARAN
|23,96
|1.835.894.639
|% -9,99
|
|VAKBN
|11,54
|2.362.487.964
|% -9,98
|
|ASELS
|33,62
|8.343.621.478
|% 1,88
|
|THYAO
|74,45
|5.315.335.830
|% 0,20
|
|YKBNK
|7,08
|4.061.708.472
|% -9,92
|
|KRDMD
|13,50
|3.665.348.401
|% 0,00
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.730.693
|% -9,93
|
|YKBNK
|7,08
|4.061.708.472
|% -9,92
|
|EKGYO
|4,25
|1.883.021.685
|% -3,85
|
|ISCTR
|9,16
|3.432.730.693
|% -9,93
|
|KRDMD
|13,50
|3.665.348.401
|% 0,00
|
|ASELS
|33,62
|8.343.621.478
|% 1,88
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2591
|18,2668
|% 0,21
|
|Euro
|18,2793
|18,2900
|% 0,47
|
|Sterlin
|20,9176
|21,0225
|% -0,32
|
|Frank
|18,9954
|19,1098
|% 0,64
|
|Riyal
|4,8443
|4,8686
|% 0,17
|
|16:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.683
|1.684
|-13,62
|
|Altın Gr.
|990
|990
|-5,25
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-60,00
|
|Tam
|6.701
|6.762
|-30,00
|
|Yarım
|3.265
|3.305
|-16,00
|
|Çeyrek
|1.638
|1.653
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,40
|19,43
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,44
|-0,08
|
|B. Petrol
|92,56
|92,56
|-1,54
|
Seans Raporu
16:28
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16:42
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, HALKB, AKBNK
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16:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -59, 78 kaybederek (% -1.94 ) 3, 014
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16:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, BRMEN, AKENR, ZOREN, ULUFA, IHLAS, MERKO, KIMMR, KAPLM, IHEVA
-
16:42
Tabandan işlem gören hisse senetleri : NTHOL, ISGYO, PAGYO, HALKB, HKTM, SKBNK, AKBNK, ISATR, GARAN, ISCTR
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16:42
DOGUB, EMNIS, AYCES değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında