***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin planladığı unlu mamüller tesisi yatırımına yönelik olarak ürün deneme tesislerinde pişirme testlerine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1063718BIST