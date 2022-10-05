***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 14:44
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
29.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara ve Aydın üretim tesislerinin çatılarına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulması amacıyla sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. 11.08.2022 tarihli Lisanssız Üretim Elektrik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasıyla projeden planlanan faydanın elde edilemeyeceği anlaşıldığından Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sözleşmenin iptal edilmesine ve alternatif GES projelerinin hayata geçirilmesi için araştırmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067369
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 26,39
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.458
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5956
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0316
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5610
18:0518,4831
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,1203
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4831
En Düşük
18,3332
18:051.024,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,67
|Açılış
|: 1.024,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,37
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5740
|18,5956
|% -0,17
|
|Euro
|18,3752
|18,4831
|% 0,66
|
|Sterlin
|20,9673
|21,0725
|% -0,09
|
|Frank
|18,8288
|18,9423
|% 0,07
|
|Riyal
|4,9260
|4,9507
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.716
|1.717
|-0,02
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|-0,84
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.858
|6.945
|1,00
|
|Yarım
|3.342
|3.394
|0,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.698
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|20,56
|20,60
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|12,25
|12,27
|-0,07
|
|B. Petrol
|93,78
|93,78
|0,01
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN