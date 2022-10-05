***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.07.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.07.2022 tarihli Özel Durum Açıklamasıyla Şirketimizin % 100 bağlı ortaklığı olan Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.'nin Ankara ve Aydın üretim tesislerinin çatılarına GES (Güneş Enerjisi Santrali) kurulması amacıyla sözleşme imzalandığı duyurulmuştu. 11.08.2022 tarihli Lisanssız Üretim Elektrik Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasıyla projeden planlanan faydanın elde edilemeyeceği anlaşıldığından Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından sözleşmenin iptal edilmesine ve alternatif GES projelerinin hayata geçirilmesi için araştırmaların devam ettirilmesine karar verilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067369BIST