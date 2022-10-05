***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna onay başvurusu yapılmıştır.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067427BIST