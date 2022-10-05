***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
05.10.2022 15:42
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.09.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 Bağlı ortaklığı konumunda olan Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. halka arzına ilişkin Sermaye Piyasası Kuruluna onay başvurusu yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067427
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5820
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,7414
En Düşük
18,5581
18:0518,2069
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0192
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,3521
En Düşük
18,1790
18:051.021,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,27
|Açılış
|: 1.021,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,87
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.226.414
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.931
|% -9,98
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.601
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5720
|18,5821
|% -0,01
|
|Euro
|18,1955
|18,2038
|% 0,09
|
|Sterlin
|20,6886
|20,7924
|% 0,11
|
|Frank
|18,6979
|18,8105
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9271
|4,9518
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.710
|1.710
|-2,38
|
|Altın Gr.
|1.021
|1.022
|-1,27
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.848
|6.921
|-10,00
|
|Yarım
|3.337
|3.384
|-4,00
|
|Çeyrek
|1.671
|1.691
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|20,69
|20,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|12,38
|12,40
|0,05
|
|B. Petrol
|94,32
|94,32
|-0,10
|