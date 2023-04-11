***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %100 oranında, bağlı ortaklıklarından Alfaway Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Karından 9.500.000 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasına, temettü dağıtım işlemlerinin 01.05.2023-10.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına,Ayrıca 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 35.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak 40.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına karar verilmiştir.Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında söz konusu sermaye artırım kararına ilişkin Genel Kurul Toplantısı oylamasında şirketimizi temsilen kabul oyu kullanılmasına karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136579BIST