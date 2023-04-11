***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.04.2023 19:31
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %100 oranında, bağlı ortaklıklarından Alfaway Gıda San. ve Tic. A.Ş.'nin Yönetim Kurulu tarafından 2022 Yılı Karından 9.500.000 TL tutarında nakit temettü dağıtılmasına, temettü dağıtım işlemlerinin 01.05.2023-10.05.2023 tarihleri arasında yapılmasına,
Ayrıca 5.000.000 TL olan ödenmiş sermayesinin 35.000.000 TL iç kaynaklardan karşılanmak üzere bedelsiz olarak 40.000.000 TL'ye artırılmasına ve bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısı onayına sunulmasına karar verilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu Toplantısında söz konusu sermaye artırım kararına ilişkin Genel Kurul Toplantısı oylamasında şirketimizi temsilen kabul oyu kullanılmasına karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız
Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1136579
BIST
18:055.124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 31,94
|Açılış
|: 5.111
|
|Önceki Kapanış
|: 5.092
|
5.144
En Düşük
5.082
18:0519,2841
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 19,6650
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|Önceki Kapanış
|: 19,6480
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19,3079
En Düşük
19,2435
18:0521,0480
En Yüksek
|Değişim
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|Açılış
|: 21,4500
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|Önceki Kapanış
|: 21,2900
|
21,0904
En Düşük
20,8745
18:051.243,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
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|Açılış
|: 1.243,51
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|Önceki Kapanış
|: 1.234,09
|
1.245,01
En Düşük
1.231,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MZHLD
|8,14
|54.605.979
|% 10,00
|
|RHEAG
|3,74
|4.715.985
|% 10,00
|
|BRSAN
|105,60
|192.230.845
|% 10,00
|
|EDIP
|7,81
|31.659.348
|% 10,00
|
|MERIT
|35,68
|49.789.986
|% 9,99
|
|CRDFA
|4,32
|90.344.356
|% -10,00
|
|LIDER
|121,50
|129.679.017
|% -10,00
|
|HEDEF
|23,64
|93.788.716
|% -9,98
|
|AVHOL
|17,00
|126.936.801
|% -9,96
|
|ATSYH
|98,00
|6.425.109
|% -8,41
|
|THYAO
|133,00
|4.640.437.676
|% -0,37
|
|GESAN
|84,50
|4.506.861.446
|% 3,36
|
|EREGL
|36,20
|3.368.832.449
|% 0,89
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|OYAKC
|35,12
|2.537.210.029
|% 2,09
|
|EKGYO
|7,28
|2.163.784.900
|% -0,14
|
|ZOREN
|5,36
|932.508.276
|% 9,84
|
|YKBNK
|10,14
|1.719.265.755
|% 1,71
|
|SKBNK
|2,56
|415.365.901
|% 2,81
|
|KOZAL
|22,32
|3.189.500.338
|% 1,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,2768
|19,2966
|% 0,14
|
|Euro
|21,0212
|21,0301
|% 0,48
|
|Sterlin
|23,8798
|23,9995
|% 0,36
|
|Frank
|21,2733
|21,4015
|% 0,78
|
|Riyal
|5,1265
|5,1522
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.004
|2.004
|12,73
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.243
|9,31
|
|Cumhuriyet
|8.487
|8.615
|37,00
|
|Tam
|8.541
|8.619
|40,00
|
|Yarım
|4.172
|4.218
|20,00
|
|Çeyrek
|2.086
|2.109
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|25,04
|25,07
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|15,54
|15,55
|0,13
|
|B. Petrol
|85,63
|85,63
|1,45
|