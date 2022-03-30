***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 29.03.2022 tarihli duyuruda "Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL)" alanında sehven toplama hatası oluşmuştur. 29.03.2022 tarihindeki Toplam "3.025.784" olarak düzeltilmiştir.Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.02.2022Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 5.000.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 50.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 01.02.2022 01.02.2023 5.000.000 2,62Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Program Çerçevesinde Daha Önce Geri Alınan Payların Nominal Tutarı (TL) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarC Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 20.000 0,01 6,53 0 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 55.000 0,029 6,54 20.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 90.000 0,047 6,55 75.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,56 165.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 25.000 0,013 6,57 190.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 10.000 0,005 6,58 215.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 02.02.2022 35.000 0,018 6,59 225.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,58 260.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,59 270.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,6 280.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 40.000 0,021 6,61 290.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,62 330.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,63 360.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,64 370.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,65 380.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,67 410.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 20.000 0,01 6,68 420.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 30.000 0,016 6,69 440.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 03.02.2022 10.000 0,005 6,7 470.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 4.296 0,002 6,62 480.000 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,63 484.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,64 504.296 -C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 04.02.2022 20.000 0,01 6,65