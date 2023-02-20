***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı ÇerçevesindeYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 YılGeri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000Geri Alım Yapılması Planlanan Dönemİşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulunun 20.02.2023 tarihinde alınan kararı çerçevesinde1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin sağlıklı fiyat oluşumlarına destek olmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,2. Geri alım programının unsurlarıa. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesib. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yılc. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 2.500.000 Adetd. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisiDönemEn Düşük FiyatEn Yüksek FiyatYıllık5,79 TL41,40 TLSon Üç Ay23,44 TL41,40 TL3. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,5. Geri alım için azami 75.000.000,00 TL'nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,Ayrıca6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarızSaygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115373BIST