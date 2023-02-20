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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

20.02.2023 19:13
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım Programı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Geri Alım Programı Çerçevesinde
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.02.2023
Varsa Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre 1 Yıl
Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı 2.500.000
Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı (TL) 75.000.000

Geri Alım Yapılması Planlanan Dönem
İşleme Konu Pay Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi Nominal Tutar (TL) Sermayeye Oranı (%)
C Grubu, ULUUN, TREULSY00014 20.02.2023 20.02.2024 2.500.000 1,31

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulunun 20.02.2023 tarihinde alınan kararı çerçevesinde
1. Şirketimizin Borsa'da işlem görmekte olan paylarına ilişkin sağlıklı fiyat oluşumlarına destek olmak amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı ve II-22.1 Geri Alınan Paylar Tebliği gereğince aşağıda detayları belirtilen Pay Geri Alım Program ve işlemlerinin yapılmasına ve yapılacak ilk Genel Kurul'un bilgisine sunulmasına,
2. Geri alım programının unsurları
a. Geri Alım Amacı: Şirket paylarına ilişkin son dönemdeki fiyat hareketlerinin şirketin finansal performansını doğru yansıtmaması ve fiyat tutarsızlıklarının giderilmesi ve sağlıklı fiyat oluşumunun desteklenmesi
b. Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre : 1 Yıl
c. Geri Alıma Konu Azami Pay Sayısı : 2.500.000 Adet
d. Yıllık ve son üç aylık pay fiyat bilgisi
Dönem
En Düşük Fiyat
En Yüksek Fiyat

Yıllık
5,79 TL
41,40 TL

Son Üç Ay
23,44 TL
41,40 TL

3. Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması halinde 1 yıllık süreyi beklemeden geri alım programının sonlandırılmasına,
4. Geri alınan payların tekrar satışı ile ilgili esaslarının şimdiden belirlenmemesine,
5. Geri alım için azami 75.000.000,00 TL'nın ayrılmasına ve bu tutarın şirketin nakit ve nakit benzeri aktiflerinden karşılanmasına,
Ayrıca
6. Yürütülecek geri alım programının şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçlarına ilişkin her hangi bir olumsuz etkisi olmayacağının öngörüldüğünün açıklanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115373


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