***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
03.06.2021 15:17
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler
Ortağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)
Fahrettin Ulusoy 6500000 TRY 7,69
Nevin Ulusoy 14157627 TRY 16,76
Onur Erhan Ulusoy 18238791 TRY 15,37
Eren Günhan Ulusoy 21981279 TRY 26,02
Diğer 122303 TRY 0,14
Halka Açık 23500000 TRY 34,02
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 1 TRY 22035000 TRY 11,54 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:15) İşlem Görmüyor
B Nama 1 TRY 14690000 TRY 7,69 Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:10) İşlem Görmüyor
C Hamiline 1 TRY 154245000 TRY 80,77 İmtiyaz Yoktur İşlem Görüyor
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Kamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Üyeliği
Sezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısı
İlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup Müdürü
Taner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup Müdürü
Birol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup Müdürü
Soner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans Müdürü
Umut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü
Begüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup Müdürü
Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup Müdürü
Murat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik Müdürü
EREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı
FAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal Başkanı
Tacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim Müdürü
MESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat Uzmanı
DOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler Müdürü
NALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü
ŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol Şefi
ESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler Şefi
SEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı
FERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat Şefi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939857
BIST