***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)Fahrettin Ulusoy 6500000 TRY 7,69Nevin Ulusoy 14157627 TRY 16,76Onur Erhan Ulusoy 18238791 TRY 15,37Eren Günhan Ulusoy 21981279 TRY 26,02Diğer 122303 TRY 0,14Halka Açık 23500000 TRY 34,02Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 22035000 TRY 11,54 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme, Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:15) İşlem GörmüyorB Nama 1 TRY 14690000 TRY 7,69 Genel Kurul Toplantılarında Oyda İmtiyaz(1:10) İşlem GörmüyorC Hamiline 1 TRY 154245000 TRY 80,77 İmtiyaz Yoktur İşlem GörüyorYönetime İlişkin BilgilerYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerKamil Adem Yönetim Kurulu Bşk. Yrd ve Genel Müdür Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkanı, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı, Yönetim Kurulu ÜyeliğiSezgin Karaçam Gümrük Mevzuat ve Operasyon Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İcra Kurulu Başkan Yardımcısıİlker Küçük Sermaye Piyasaları ve Risk Yönetimi Müdürü Finans Sektörü Profesyoneli Risk Yönetimi , Sermaye Piyasaları ve Yatırımcı İlişkileri Grup MüdürüTaner Çağlayan Samsun Fabrika Müdürü ve Yatırım ve Teknik İşler Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Grup MüdürüBirol Dernekliciler Çorlu Fabrika Müdürü Yönetici Çorlu Fabrika Grup MüdürüSoner Çevik Finans Müdürü Bankacı Finans MüdürüUmut Ayan Yurtdışı Satış ve Pazarlama Müdürü Yönetici Yurtdışı Satış ve Pazarlama MüdürüBegüm Dak İstanbul Şube Müdürü ve Dış Ticaret Müdürü Yönetici Dış Ticaret Grup MüdürüBihan Öztürk Muhasebe Müdürü Muhasebe ve Denetim Uzmanı İdari ve Mali İşler Grup MüdürüMurat Kasap Lojistik Müdürü Yönetici Lojistik MüdürüEREN GÜNHAN ULUSOY Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu BaşkanıFAHRETTİN ULUSOY İcra Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Onursal BaşkanıTacettin Yelmenoğlu Samsun Fabrika Üretim Müdürü Mühendis Samsun Fabrika Üretim MüdürüMESUT ALBAYRAK Kıdemli Sevkiyat Uzmanı Muhasebeci Kıdemli Sevkiyat UzmanıDOĞUŞ TÜRKAY Personel ve İdari İşler Müdürü Yönetici Personel ve İdari İşler MüdürüNALAN KARABAŞ İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim Müdürü Yönetici İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim MüdürüŞENER SUNAR Kalite Kontrol Şefi Yönetici Kalite Kontrol ŞefiESME ÖZATA Mali İşler Şefi Yönetici Mali İşler ŞefiSEDAT YETİM Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon Uzmanı Yönetici Yurt Dışı Satış ve Pazarlama Operasyon UzmanıFERDİ YAVAŞER Sevkiyat Şefi Yönetici Sevkiyat Şefihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939857BIST