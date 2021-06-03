***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge Noİlker Küçük Risk Yönetimi ve Sermaye Piyasaları Müdürü. 01.10.2012 0362 260 50 10 ilker.kucuk@ulusoyun.com.tr Düzey 3 - Türev Araçlar - Kurumsal Yönetim Derecelendirme - Kredi Derecelendirme 208739 - 304928 - 702138 - 602206Bihan Öztürk Muhasebe Müdürü 09.07.2019 0362 260 50 10 bihan.ozturk@ulusoyun.com.tr - -http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939897BIST