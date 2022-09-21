***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviEREN GÜNHAN ULUSOY Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 31.03.2015 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanlığı Samsun Serbest Bölgesi İşleticisi A.Ş. (SASBAŞ) Yönetim Kurulu Üyeliği, Endonezya Cumhuriyeti Samsun Fahri Konsolosu, Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Uluslararası Değirmenciler Birliği (IAOM) Avrasya Bölgesi Yönetim Konseyi Başkanlığı, Genç TİM Başkan Yardımcılığı, Karadeniz Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar İhracatçılar Birliği (KİB) Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı Evet 37.57 A, B, C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır YokturSalih Zeki Murzioğlu Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 26.03.2013 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi Samsun Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı, TOBB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Samsun Merkez OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun Kavak OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Samsun Gıda OSB Yönetim Kurulu Başkanı, Samsun TEKMER Danışma Kurulu Üyesi, SABEK A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Büyük Anadolu Lojistik Organizasyonlar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Evet 0 Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiFÜSUN TAHAOĞLU KARA Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 15.09.2022 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi ÜyesiÖZDEMİR EROL Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 12.09.2017 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur. Evet 0 Bağımsız Üye Değerlendirildi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiKAMİL ADEM Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Muhasebeci 26.03.2013 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkanı Ulusoy Un San. ve Tic. A.Ş.'yi temsilen Söke Değirmencilik San.ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Ulidaş Lisanslı Depoculuk San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, Karadeniz Un Sanayicileri Derneği Başkanı, TUSAF Yönetim Kurulu Üyeliği, Karadeniz Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Muhasip Üyeliği Evet 0.03 C Bağımsız Üye Değil Değerlendirilmedi Hayır Yokturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1064578BIST