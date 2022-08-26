***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıBirleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı%0,0759Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı%0,6157İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih22/08/2022Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiŞirket cirosu olumlu etkilenecektir.AçıklamalarBirleşmiş Milletler World Food Programme (WFP) ile 6 ay süreli fason Buğday Unu üretimi çerçeve anlaşması yapılmıştır. 6 aylık süre zarfında gerçekleştirilecek üretim miktarı WFP tarafından belirlenecektir.Gerçekleşen iş emirleri ayrıca Kamuoyu ile paylaşılacaktır.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058529BIST