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***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

26.08.2022 12:39
***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ULUUN*** ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP)
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
%0,0759
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
%0,6157
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
22/08/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosu olumlu etkilenecektir.
Açıklamalar

Birleşmiş Milletler World Food Programme (WFP) ile 6 ay süreli fason Buğday Unu üretimi çerçeve anlaşması  yapılmıştır. 6 aylık süre zarfında gerçekleştirilecek üretim miktarı WFP tarafından belirlenecektir.
Gerçekleşen iş emirleri ayrıca Kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058529


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