***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.12.2023 18:24
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu kararı uyarınca devreye alınan Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında UMPAS.E payları 18/12/2023 tarihli işlemlerden (seans başından) 17/01/2024 tarihli işlemlere (seans sonuna) kadar emir paketi tedbiri ile işlem görecektir. Emir paketi tedbiri, "piyasa emri ve piyasadan limite emir girişinin kısıtlanması", "emir iptalinin, emir miktar azaltımı ile emir fiyat kötüleştirmesinin yasaklanması" ve "emir toplama bilgi yayınının kısıtlanması" uygulamalarını kapsamaktadır. İlgili payda halihazırda uygulanmakta olan ve VBTS kapsamında önceki aşamalarda tanımlanan tedbirler de (kredili işlem yasağı ile brüt takas tedbirleri) emir paketi tedbirlerinin uygulandığı süre boyunca devam edecektir. Not: VBTS kapsamında getirilen tedbirler, payın işlem gördüğü pazarın/platformun işlem kuralları, pazar değişimi veya diğer nedenlerle uygulanan işlem esaslarından ayrı olarak değerlendirilir. Buna göre VBTS tedbirleri diğer düzenlemeler veya kararlarla uygulamaya alınan işlem esaslarının geçerlilik süresinden ayrı olarak tedbir süresinin sonuna kadar uygulanmaya devam eder.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1226217
BIST
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18:057.994
En Düşük
|Değişim
|: 2,31%
|| 180,45
|Açılış
|: 7.822
|
|Önceki Kapanış
|: 7.813
|
7.813
En Yüksek
7.998
18:0528,9966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0349
|Açılış
|: 29,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9900
|
29,0668
En Düşük
28,8705
18:0531,6641
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -0,2570
|Açılış
|: 31,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 31,6500
|
31,9893
En Düşük
31,5333
18:051.897,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 2,08
|Açılış
|: 1.897,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895,91
|
1.910,32
En Düşük
1.889,48
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|33,66
|48.697.655
|% 10,00
|
|QNBFB
|213,40
|5.276.153
|% 10,00
|
|AYES
|35,20
|1.608.382
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|55.706.208
|% 9,99
|
|KLMSN
|24,44
|48.021.097
|% 9,99
|
|EYGYO
|25,74
|65.054.826
|% -10,00
|
|SEGYO
|6,04
|237.787.807
|% -9,99
|
|GRTRK
|42,54
|442.883.039
|% -9,99
|
|SAMAT
|49,60
|23.695.210
|% -9,98
|
|BEGYO
|3,56
|26.520.277
|% -9,87
|
|THYAO
|253,25
|8.641.175.718
|% 0,40
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|AKBNK
|39,10
|4.389.610.559
|% 1,98
|
|ISCTR
|24,38
|6.365.601.321
|% 1,50
|
|YKBNK
|21,64
|4.518.314.793
|% 0,65
|
|MOBTL
|5,14
|972.742.827
|% -4,10
|
|EKGYO
|7,41
|1.250.655.763
|% 2,07
|
|EREGL
|41,90
|5.199.653.041
|% 6,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,0022
|29,0055
|% 0,15
|
|Euro
|31,6548
|31,6782
|% -0,76
|
|Sterlin
|36,7050
|36,8891
|% -0,44
|
|Frank
|33,2969
|33,4975
|% 0,06
|
|Riyal
|7,7083
|7,7469
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|23,99
|24,02
|% 0,66
|
|Platin
|945,02
|946,32
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.181,55
|1.186,54
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|76,53
|76,53
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.035,03
|2.035,26
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58METUR
Yüzde 8.70 oranında artışla 13.62 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 052, 657 adet işlem
-
17:57ENSRI
Yüzde 9.94 oranında artışla 29.42 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 676, 762 adet işlem
-
17:56MEKAG
Yüzde 5.80 oranında artışla 73.00 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 052, 590 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 7, 986 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 21 üstünde . İşlem hacmi 79, 249.00 milyon TL de
-
17:55ASELS
Yüzde 5.28 oranında artışla 49.06 lira fiyatla işlem gören hissede 63, 416, 840 adet işlem