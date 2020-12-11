***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
11.12.2020 18:11
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS.E) payında 14/12/2020 tarihinden itibaren 3 ay süreyle "İnternetten Emir İletiminin Kısıtlanması", "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımının ve Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" ve "Piyasa Emri ile Piyasadan Limite Emir Girişinin Kısıtlanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 12/03/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892856
BIST
18:051.371
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 17,34
|Açılış
|: 1.352
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|Önceki Kapanış
|: 1.353
|
1.371
En Düşük
1.343
18:057,8536
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -0,0367
|Açılış
|: 7,8700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8650
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8,0280
En Düşük
7,8141
18:059,5196
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -0,0723
|Açılış
|: 9,5300
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|Önceki Kapanış
|: 9,5150
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9,7363
En Düşük
9,4749
18:05464,75
En Yüksek
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|: -0,23%
|| -1,09
|Açılış
|: 464,75
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|Önceki Kapanış
|: 465,83
|
473,03
En Düşük
462,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DITAS
|38,72
|4.860.251
|% 10,00
|
|TMSN
|12,65
|205.509.911
|% 10,00
|
|UZERB
|42,24
|1.211.230
|% 10,00
|
|NIBAS
|82,50
|33.154.233
|% 10,00
|
|SELGD
|4,51
|943.693
|% 10,00
|
|PAMEL
|24,86
|1.757.740
|% -9,99
|
|OLMIP
|9,30
|11.214.642
|% -8,91
|
|ISATR
|251.000,00
|251.000
|% -8,56
|
|RHEAG
|4,07
|17.761.534
|% -7,71
|
|SAFKR
|12,32
|10.789.379
|% -7,37
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|GARAN
|9,53
|2.975.872.992
|% 0,32
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|TUPRS
|101,50
|1.490.321.884
|% 3,94
|
|KRDMD
|5,33
|1.484.026.890
|% 3,50
|
|DOHOL
|3,06
|1.416.134.768
|% 0,33
|
|SISE
|7,23
|3.010.551.474
|% 0,98
|
|TSKB
|1,82
|721.528.762
|% -0,55
|
|YKBNK
|3,00
|1.106.147.830
|% 2,04
|
|PETKM
|4,79
|1.775.787.869
|% 1,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8443
|7,8536
|% -0,47
|
|Euro
|9,4992
|9,5196
|% -0,75
|
|Sterlin
|10,3366
|10,3885
|% -1,21
|
|Frank
|8,7744
|8,8272
|% -1,00
|
|Riyal
|2,0846
|2,0951
|% -0,63
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|6,55
|
|Altın Gr.
|465
|465
|-0,70
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|-9,00
|
|Tam
|3.073
|3.150
|-2,27
|
|Yarım
|1.485
|1.524
|-1,10
|
|Çeyrek
|745
|762
|-0,55
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,05
|-0,05
|
|B. Petrol
|50,05
|50,05
|-0,20
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Seans Raporu
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