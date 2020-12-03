***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [UMPAS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıUMPAŞ HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi20/08/2020Sıra Açma Başlangıç Tarihi03/12/2020AçıklamalarUMPAS.E pay sırası şirketin finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle 03/12/2020 tarihinde seans başından itibaren işleme açılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891099BIST