***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
03.12.2020 09:22
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
20/08/2020
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
03/12/2020
Açıklamalar
UMPAS.E pay sırası şirketin finansal tablolarının Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanmış olması sebebiyle 03/12/2020 tarihinde seans başından itibaren işleme açılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891099
BIST
10:201.321
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -4,33
|Açılış
|: 1.328
|
|Önceki Kapanış
|: 1.325
|
1.329
En Düşük
1.319
10:207,9195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 0,0579
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8550
|
7,9195
En Düşük
7,8413
10:209,6063
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,0893
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4000
|
9,6078
En Düşük
9,4986
10:20466,77
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,66
|Açılış
|: 466,77
|
|Önceki Kapanış
|: 462,10
|
467,21
En Düşük
460,58
BIST En Aktif Hisseler10:20
|UFUK
|16,28
|474.090
|% 10,00
|
|TSPOR
|5,07
|106.132.482
|% 9,98
|
|UMPAS
|0,78
|19.885
|% 9,86
|
|SELEC
|16,58
|176.518.921
|% 9,37
|
|SAFKR
|20,00
|25.577.752
|% 8,46
|
|UZERB
|33,70
|14.491
|% -9,12
|
|RODRG
|13,86
|1.419.151
|% -9,00
|
|ETYAT
|4,08
|1.072.597
|% -8,93
|
|KERVN
|1,14
|1.313.360
|% -8,80
|
|CELHA
|19,27
|1.631.761
|% -7,98
|
|GARAN
|9,16
|342.348.927
|% -0,65
|
|KRDMD
|5,04
|222.924.043
|% -0,20
|
|CEMAS
|2,63
|211.119.914
|% 6,05
|
|THYAO
|12,23
|186.483.064
|% -0,16
|
|SELEC
|16,58
|176.518.921
|% 9,37
|
|CEMAS
|2,63
|211.119.914
|% 6,05
|
|TSKB
|2,16
|120.340.578
|% -3,57
|
|EKGYO
|2,17
|118.397.591
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,04
|222.924.043
|% -0,20
|
|GSRAY
|4,14
|160.734.732
|% 0,49
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9134
|7,9195
|% 0,74
|
|Euro
|9,6010
|9,6063
|% 0,94
|
|Sterlin
|10,5714
|10,6244
|% 0,91
|
|Frank
|8,8176
|8,8707
|% 0,87
|
|Riyal
|2,1028
|2,1134
|% 0,64
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|7,98
|
|Altın Gr.
|464
|464
|2,39
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|2,00
|
|Tam
|3.026
|3.105
|5,65
|
|Yarım
|1.463
|1.502
|2,74
|
|Çeyrek
|734
|751
|1,36
|
|Gümüş.Ons
|24,06
|24,09
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,08
|6,09
|0,01
|
|B. Petrol
|48,25
|48,25
|0,00
|