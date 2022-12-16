***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma









***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )İlgili Şirketler [UMPAS]İlgili Fonlar []TürkçePay İşlem Sırası Kapatma / AçmaYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiŞirket UnvanıUMPAŞ HOLDİNG A.Ş.Kapatma / Açma İşlemiAçma (Reactivation)Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi19/10/2021Sıra Açma Başlangıç Tarihi19/12/2022Sıra Açma Saati9:40AçıklamalarUmpaş Holding A.Ş. (UMPAS.E) işlem sırası şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması nedeniyle 19/10/2021 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmıştı. İşlem sırasının kapalılığına sebep olan finansal raporlarının KAP'ta yayımlandığı ve kapalılık halinin devamını gerektirecek bir husus kalmadığı dikkate alınarak şirket paylarının işlem sırasının 19/12/2022 tarihinde yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir. UMPAS.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088172BIST