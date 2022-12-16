***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
16.12.2022 18:55
***UMPAS*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma )
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Türkçe
Pay İşlem Sırası Kapatma / Açma
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Şirket Unvanı
UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.
Kapatma / Açma İşlemi
Açma (Reactivation)
Sıra Kapatma Başlangıç Tarihi
19/10/2021
Sıra Açma Başlangıç Tarihi
19/12/2022
Sıra Açma Saati
9:40
Açıklamalar
Umpaş Holding A.Ş. (UMPAS.E) işlem sırası şirketin finansal tablolarının son gönderim tarihi itibariyle Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) gönderilmemiş olması nedeniyle 19/10/2021 tarihinde geçici olarak işleme kapatılmıştı. İşlem sırasının kapalılığına sebep olan finansal raporlarının KAP'ta yayımlandığı ve kapalılık halinin devamını gerektirecek bir husus kalmadığı dikkate alınarak şirket paylarının işlem sırasının 19/12/2022 tarihinde yeniden işleme açılmasına karar verilmiştir. UMPAS.E pay sırasında işlem gerçekleşinceye kadar serbest marj uygulanacak olup, oluşan ilk işlem fiyatı seansın devamı için baz fiyat olacak ve oluşan baz fiyat ile alt ve üst fiyat limitleri belirlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088172
BIST
17:595.214
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 25,47
|Açılış
|: 5.212
|
|Önceki Kapanış
|: 5.189
|
5.259
En Düşük
5.155
17:5918,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0056
|Açılış
|: 18,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7430
|
18,6741
En Düşük
18,6099
17:5919,7949
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0271
|Açılış
|: 19,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9123
En Düşük
19,7778
17:591.070,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,54
|Açılış
|: 1.070,84
|
|Önceki Kapanış
|: 1.065,31
|
1.075,31
En Düşük
1.063,49
BIST En Aktif Hisseler17:59
|BRKSN
|25,30
|9.642.402
|% 10,00
|
|ARASE
|255,20
|26.523.957
|% 10,00
|
|PLTUR
|12,11
|1.862.918
|% 9,99
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|ATEKS
|122,40
|61.193.060
|% 9,97
|
|VKING
|20,88
|4.751.242
|% -10,00
|
|EUREN
|14,33
|1.048.937.124
|% -9,99
|
|ALFAS
|287,60
|330.868.764
|% -9,98
|
|RALYH
|39,34
|168.716.192
|% -9,98
|
|COSMO
|80,05
|4.849.289
|% -9,96
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|THYAO
|139,30
|7.068.350.765
|% -0,57
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|AKBNK
|18,65
|5.284.909.518
|% 0,81
|
|EKGYO
|8,22
|5.050.980.318
|% 4,31
|
|VAKBN
|12,52
|6.577.671.661
|% 9,15
|
|YKBNK
|11,75
|6.019.411.862
|% -0,76
|
|PETKM
|19,18
|8.998.331.600
|% 5,50
|
|SKBNK
|3,20
|1.442.017.716
|% 9,97
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6380
|% -0,03
|
|Euro
|19,7852
|19,7949
|% -0,14
|
|Sterlin
|22,5873
|22,7006
|% -0,21
|
|Frank
|19,9183
|20,0383
|% -0,38
|
|Riyal
|4,9408
|4,9656
|% -0,04
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|12,03
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|6,01
|
|Cumhuriyet
|7.190
|7.298
|20,00
|
|Tam
|7.226
|7.286
|28,00
|
|Yarım
|3.499
|3.562
|14,00
|
|Çeyrek
|1.755
|1.780
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,03
|23,05
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|13,78
|13,79
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,60
|78,60
|-2,61
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 5.17 oranında artışla 11.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 058, 678 adet işlem
-
17:58CCOLA
Yüzde 6.20 oranında artışla 208.90 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 291, 163 adet işlem
-
17:57VKGYO
Yüzde 6.76 oranında artışla 5.37 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 978, 337 adet işlem
-
17:56KAPLM
Yüzde 5.77 oranında artışla 119.20 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 212 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 5, 212 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 105, 487.00 milyon TL de