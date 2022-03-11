***UMPAS* *DIRIT* *MMCAS* *ATSYH* *SRVGY* *BTCIM* *EROGL* *BRKO* *BSENR* *IEYHO* *SANEL* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre









***UMPAS******DIRIT******MMCAS******ATSYH******SRVGY******BTCIM******EROGL******BRKO******BSENR******IEYHO******SANEL******HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )İlgili Şirketler [ATSYH, DIRIT, EROGL, IEYHO, BRKO, BSENR, MMCAS, SRVGY, UMPAS, BTCIM, SANEL, HUNER]İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK DeğerlendirmesiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalar31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- Diriteks-Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (16.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (29.04.2022 (dahil) tarihine kadar).- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar konsolide raporlar için).- Umpaş Holding A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).- Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).- Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009540BIST