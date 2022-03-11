***UMPAS* *DIRIT* *MMCAS* *ATSYH* *SRVGY* *BTCIM* *EROGL* *BRKO* *BSENR* *IEYHO* *SANEL* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre
11.03.2022 17:16
***UMPAS******DIRIT******MMCAS******ATSYH******SRVGY******BTCIM******EROGL******BRKO******BSENR******IEYHO******SANEL******HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )
İlgili Şirketler [ATSYH, DIRIT, EROGL, IEYHO, BRKO, BSENR, MMCAS, SRVGY, UMPAS, BTCIM, SANEL, HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Diriteks-Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (16.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (29.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar konsolide raporlar için).
- Umpaş Holding A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009540
BIST