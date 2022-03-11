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***UMPAS* *DIRIT* *MMCAS* *ATSYH* *SRVGY* *BTCIM* *EROGL* *BRKO* *BSENR* *IEYHO* *SANEL* *HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre

11.03.2022 17:16
***UMPAS* *DIRIT* *MMCAS* *ATSYH* *SRVGY* *BTCIM* *EROGL* *BRKO* *BSENR* *IEYHO* *SANEL* *HUNER*** KAMUYU AYDI


***UMPAS******DIRIT******MMCAS******ATSYH******SRVGY******BTCIM******EROGL******BRKO******BSENR******IEYHO******SANEL******HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi )

İlgili Şirketler [ATSYH, DIRIT, EROGL, IEYHO, BRKO, BSENR, MMCAS, SRVGY, UMPAS, BTCIM, SANEL, HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Rapor Ek Süre Taleplerine İlişkin SPK Değerlendirmesi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

31.12.2021 tarihli finansal raporların KAP'a bildirimi ile ilgili olarak ek süre verilmesi Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygun görülen şirketler aşağıda yer almaktadır.
  
- Atlantis Yatırım Holding A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Diriteks-Diriliş Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Eroğlu Yapı İnşaat ve Gayrimenkul Geliştirme Sanayi ve Ticaret A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (16.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Birko Birleşik Koyunlular Mensucat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (31.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- BİS Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (29.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- MMC Sanayi ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (25.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Servet Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar konsolide raporlar için).
- Umpaş Holding A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).
- San-El Mühendislik Elektrik Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. (11.04.2022 (dahil) tarihine kadar).
- Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. (21.03.2022 (dahil) tarihine kadar).




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1009540


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRSEL 10,96 23.189.957 % 9,93  
GZNMI 20,48 1.632.707 % 9,93  
MEPET 2,30 17.458.331 % 9,52  
FORMT 1,09 77.493.931 % 9,00  
ALARK 19,84 291.708.594 % 7,53  
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Dolar 14,7112 14,7155 % -0,94  
Euro 16,1902 16,2148 % -0,79  
Sterlin 19,1646 19,2607 % -0,93  
Frank 15,6909 15,7855 % -1,14  
Riyal 3,9019 3,9215 % -0,99  
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Altın Ons 1.969 1.969 -27,95  
Altın Gr. 928 928 -23,76  
Cumhuriyet 6.190 6.267 -184,00  
Tam 6.171 6.330 -160,58  
Yarım 2.983 3.062 -77,67  
Çeyrek 1.496 1.531 -38,84  
Gümüş.Ons 25,70 25,73 -0,26  
Gümüş Gr. 12,11 12,12 -0,25  
B. Petrol 110 110 0,94  
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