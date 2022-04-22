***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
22.04.2022 13:39
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021-2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde Saat 11:00 de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. denetim şirketimiz olarak seçilmiş Ve Genel Kurul da onaylanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022893
BIST
13:572.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -10,98
|Açılış
|: 2.550
|
|Önceki Kapanış
|: 2.557
|
2.561
En Düşük
2.546
13:5714,7427
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0401
|Açılış
|: 14,7230
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7000
|
14,7439
En Düşük
14,6956
13:5715,9691
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0196
|Açılış
|: 15,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9950
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15,9764
En Düşük
15,9021
13:57916,67
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -5,88
|Açılış
|: 916,67
|
|Önceki Kapanış
|: 922,55
|
925,97
En Düşük
914,97
BIST En Aktif Hisseler13:57
|UFUK
|19,52
|398.316
|% 9,97
|
|DAGHL
|25,64
|6.293.788
|% 9,95
|
|KLSYN
|2,16
|64.280.421
|% 9,64
|
|TIRE
|13,82
|82.208.139
|% 9,34
|
|CRDFA
|2,57
|60.328.048
|% 7,98
|
|OLMK
|8,23
|29.738.248
|% -8,96
|
|MANAS
|24,70
|25.824.600
|% -6,93
|
|TDGYO
|7,93
|21.581.054
|% -6,60
|
|MSGYO
|4,19
|12.538.187
|% -4,12
|
|OYYAT
|62,90
|23.019.230
|% -3,90
|
|THYAO
|39,88
|2.021.854.248
|% -0,75
|
|ASELS
|28,56
|1.830.223.749
|% 0,14
|
|SISE
|18,53
|1.660.707.138
|% 1,37
|
|GARAN
|14,51
|1.383.631.800
|% 0,14
|
|PETKM
|10,76
|1.028.397.795
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,02
|1.021.028.285
|% -2,58
|
|ODAS
|2,59
|496.678.157
|% 2,37
|
|TSKB
|2,08
|340.207.270
|% 0,48
|
|YKBNK
|5,31
|692.010.770
|% -0,75
|
|VAKBN
|4,77
|486.906.304
|% 0,42
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7333
|14,7427
|% 0,27
|
|Euro
|15,9520
|15,9691
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,9459
|19,0410
|% -0,80
|
|Frank
|15,3634
|15,4559
|% 0,03
|
|Riyal
|3,9167
|3,9363
|% 0,20
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.934
|1.935
|-16,88
|
|Altın Gr.
|916
|916
|-6,06
|
|Cumhuriyet
|6.111
|6.203
|4,00
|
|Tam
|6.085
|6.237
|6,74
|
|Yarım
|2.941
|3.017
|3,27
|
|Çeyrek
|1.475
|1.508
|1,63
|
|Gümüş.Ons
|24,30
|24,32
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,45
|11,46
|-0,21
|
|B. Petrol
|107
|107
|-1,47
|