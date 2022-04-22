***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıGüncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği2021-2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi22.04.2022Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarŞirketimizin 22.04.2022 tarihinde Saat 11:00 de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. denetim şirketimiz olarak seçilmiş Ve Genel Kurul da onaylanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022893BIST