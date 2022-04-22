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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

22.04.2022 13:39
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
2021-2022
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
22.04.2022
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar

Şirketimizin 22.04.2022 tarihinde Saat 11:00 de yapılan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında Güncel Bağımsız Denetim Danışmanlık ve YMM A.Ş. denetim şirketimiz olarak seçilmiş Ve Genel Kurul da onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022893


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Tam 6.085 6.237 6,74  
Yarım 2.941 3.017 3,27  
Çeyrek 1.475 1.508 1,63  
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