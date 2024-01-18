***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,08.09.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma 02.04.2024 tarihine ertelenmiştir.Saygılarımızlahttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241379BIST