***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
18.01.2024 16:03
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bilgilendirme Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,
08.09.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma 02.04.2024 tarihine ertelenmiştir.Saygılarımızla
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241379
BIST
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17:538.048
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 23,51
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.040
En Yüksek
8.117
17:5330,1359
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0058
|Açılış
|: 30,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
17:5332,8223
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0046
|Açılış
|: 32,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7462
17:531.950,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 7,21
|Açılış
|: 1.950,63
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.955,45
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler17:53
|HLGYO
|2,63
|85.296.712
|% 48,59
|
|GRTRK
|52,80
|197.603.084
|% 10,00
|
|BEGYO
|4,95
|476.573.804
|% 10,00
|
|VRGYO
|30,80
|221.236.152
|% 10,00
|
|FRIGO
|7,48
|204.423.046
|% 10,00
|
|MEGMT
|35,84
|1.947.082.015
|% -9,99
|
|CATES
|62,60
|2.295.513.000
|% -9,99
|
|SNPAM
|91,65
|9.821.033
|% -9,97
|
|SURGY
|41,84
|1.246.367.854
|% -9,87
|
|BAGFS
|26,30
|358.088.371
|% -8,93
|
|ASTOR
|111,40
|6.420.872.888
|% 8,90
|
|THYAO
|252,00
|5.778.622.304
|% -0,20
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|EKGYO
|8,94
|2.312.047.083
|% 1,82
|
|ISCTR
|26,04
|5.501.999.409
|% 1,40
|
|YKBNK
|22,30
|3.827.605.020
|% 0,54
|
|ZOREN
|4,46
|642.245.738
|% 1,59
|
|SASA
|36,38
|4.945.298.623
|% 7,76
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1312
|30,1359
|% 0,02
|
|Euro
|32,8045
|32,8223
|% 0,01
|
|Sterlin
|38,0524
|38,2432
|% -0,13
|
|Frank
|34,5592
|34,7674
|% -0,42
|
|Riyal
|8,0123
|8,0525
|% 0,04
|
|17:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,52
|22,55
|% 0,66
|
|Platin
|901,51
|903,58
|% 0,66
|
|Paladyum
|938,66
|943,20
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,12
|78,12
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.013,10
|2.013,48
|% 0,66
|
Seans Raporu
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