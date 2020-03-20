***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 1.160.690 48.893.523 -6.574.880 2.999.730 3.704.703 4.791.901 111.900.664Transferler4.791.901 -4.791.901Dönem Karı (Zararı)-43.012.951 -43.012.951Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi350.858 350.858Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-1.160.690 -2.075.119 -257.822 -1.391.049 698.753 -4.185.927Dönem Sonu Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 0 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 9.546.215 -43.012.951 65.052.644 65.052.644Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -6.832.702 1.608.681 894.778 8.651.437 -43.012.951 0Transferler598 -43.013.549 43.012.951Dönem Karı (Zararı)-61.980.308Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)6.323.192 -802.126 5.521.066Dönem Sonu Bakiyeler42.000.000 18.274.812 -1.184.925 -2.164.890 46.818.404 -509.510 1.609.279 894.778 -35.164.238 -61.980.308 8.593.402 8.593.402Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.535.972 22.595.388İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları121.852.038 168.221.021Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri111.906.062 162.263.456Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri0 7.323İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri9.945.976 5.950.242İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-128.661.304 -144.528.642Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-114.875.203 -104.446.200Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları-950.883Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.938.839 -33.352.447İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları-7.896.379 -6.729.995Faaliyetlerden Net Nakit Akışları-6.809.266 23.692.379Ödenen Faiz0 -79.776Vergi İadeleri (Ödemeleri)11.345.238 -1.017.215YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI43.845.124 -3.966.275Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.696.815 795.917Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri44.696.815 795.917Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-851.691 -4.647.192Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-851.691 -4.647.192Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -115.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-45.326.754 -15.766.308Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri240.182.246 114.027.315Kredilerden Nakit Girişleri240.182.246 114.027.315Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-266.448.439 -114.074.722Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-265.856.712 -113.434.114Faktoring İşlemlerinden Nakit Çıkışları-591.727 -640.608Ödenen Faiz-19.084.706 -15.771.722Alınan Faiz24.145 52.821YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.054.342 2.862.805Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 -7.483.433NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.054.342 -4.620.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.154.433 6.660.061DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.208.775 2.039.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 4.908.138 2.039.433Finansal Yatırımlar5 300.637 115.000Vadeli Mevduatlar300.637 115.000Ticari Alacaklar7 74.323.950 76.994.296İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar74.323.950 76.994.296Diğer Alacaklar11 256.431 590.367İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar256.431 590.367Stoklar9 24.077.271 63.109.563Peşin Ödenmiş Giderler10 486.214 3.243.572İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler486.214 3.243.572Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12 84.916 174.984Diğer Dönen Varlıklar16 1.433.968 426.505İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar1.433.968 426.505ARA TOPLAM109.569.378 146.693.720DURAN VARLIKLARİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar1.008.931 0Diğer Alacaklar11 346.880 346.455İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar346.880 346.455Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar5.000 5.000Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller15 9.194.567 54.857.677Maddi Duran Varlıklar13 99.306.942 107.889.467Arazi ve Arsalar37.208.036 37.248.036Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.356.546 1.390.496Binalar15.835.103 19.632.542Tesis, Makine ve Cihazlar41.506.512 45.846.044Taşıtlar885.000 1.003.259Mobilya ve Demirbaşlar2.515.745 2.769.090Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.020.915 1.111.300Bilgisayar Yazılımları99.067 150.429Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri921.848 960.871Peşin Ödenmiş Giderler10 24.823 110.123İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler24.823 110.123TOPLAM DURAN VARLIKLAR110.908.058 164.320.022TOPLAM VARLIKLAR220.477.436 311.013.742KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar26.216.200 75.395.942İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 26.216.200 75.395.942Banka Kredileri26.216.200 75.395.942Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 0 3.958.799İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 3.958.799Diğer Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları0 3.958.799Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 192.669Diğer Muhtelif Finansal Yükümlülükler0 192.669Ticari Borçlar7 34.211.387 53.281.291İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar34.211.387 53.281.291Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar8 22.555.976 7.072.544Diğer Borçlar11 1.854.831 1.853.919İlişkili Taraflara Diğer Borçlar1.852.986 1.853.003İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar1.845 916Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)34.409.764 41.208.686İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 34.409.764 41.208.686Kısa Vadeli Karşılıklar19 2.356.473 13.530.081Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar132.018 10.832.347Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar2.224.455 2.697.734Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 16.636.537 1.061.046İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16.636.537 1.061.046ARA TOPLAM138.241.168 197.554.977TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER138.241.168 197.554.977UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 50.492.103 24.117.243İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar50.492.103 24.117.243Diğer Borçlar16 245.654 19.410İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar245.654 19.410Uzun Vadeli Karşılıklar19 881.456 2.226.817Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar881.456 2.226.817Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 22.023.653 22.042.651İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22.023.653 22.042.651TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER73.642.866 48.406.121TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER211.884.034 245.961.098ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar8.593.402 65.052.644Ödenmiş Sermaye17 39.835.110 39.835.110Sermaye Düzeltme Farkları18.274.812 18.274.812Geri Alınmış Paylar (-)-1.184.925 -1.184.925Paylara İlişkin Primler (İskontolar)Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)17 46.308.894 39.985.702Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.308.894 39.985.702Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)46.818.404 46.818.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-509.510 -6.832.702Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler17 1.609.279 1.608.681Yasal Yedekler1.609.279 1.608.681Diğer Yedekler894.778 894.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-35.164.238 8.651.437Net Dönem Karı veya Zararı-61.980.308 -43.012.951TOPLAM ÖZKAYNAKLAR8.593.402 65.052.644TOPLAM KAYNAKLAR220.477.436 311.013.742Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat21 113.051.274 150.254.474Satışların Maliyeti21 -124.366.863 -139.023.770TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)-11.315.589 11.230.704BRÜT KAR (ZARAR)22 -11.315.589 11.230.704Genel Yönetim Giderleri22 -12.823.767 -10.042.639Pazarlama Giderleri22 -4.067.914 -12.059.193Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23 4.243.485 9.240.157Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler23 -986.000 -10.025.731ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-24.949.785 -11.656.702Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler25 -5.010.008 112.596Yatırım Faaliyetlerinden Giderler25 -1.520.000 -1.233.728Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar0 7.323FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-31.479.793 -12.770.511Finansman Gelirleri24 1.923.599 5.833.163Finansman Giderleri24 -21.547.997 -35.419.408SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-51.104.191 -42.356.756Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri18 -3.906.887 -656.195Dönem Vergi (Gideri) Geliri18 -3.906.887Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 -656.195SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-55.011.078 -43.012.951DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-6.969.230DÖNEM KARI (ZARARI)-61.980.308 -43.012.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-61.980.308 -43.012.951Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar17 6.323.192 -2.332.941Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)6.466.725 -1.633.487Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-143.533 -699.454Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-2.075.119Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi-143.533 1.375.665Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)6.323.192 -2.332.941TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-55.657.116 -45.345.892Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-55.657.116 -45.345.892http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831180BIST