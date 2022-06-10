***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 -467.637 1.609.279 894.778 -35.206.111 -61.980.308 8.593.402 8.593.402Diğer Düzeltmeler605.876 29.441 635.317 635.317Transferler-61.980.308 61.980.308Dönem Karı (Zararı)-12.765.087 -12.765.087 -12.765.087Dönem Sonu Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 138.239 1.609.279 894.778 -97.156.978 -12.765.087 -3.536.368 -3.536.368Transferler-12.765.087 -3.536.368 -3.536.368Dönem Karı (Zararı)-51.822.226 -51.822.226 -51.822.226Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-73.540 73.540 73.540Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-18.426.058 -18.426.058 -18.426.058Dönem Sonu Bakiyeler39.835.110 18.274.812 -1.184.925 46.818.404 64.699 1.609.279 894.778 -128.348.123 -73.858.192 -73.858.192Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Doğrudan Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI997.856 2.971.196İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Girişi Sınıfları1.105.482 27.439.148Satılan Mallardan ve Verilen Hizmetlerden Elde Edilen Nakit Girişleri1.105.475 22.071.289Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Girişleri7 5.642.330İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Girişleri0 -274.471İşletme Faaliyetlerinden Nakit Çıkışları-107.626 -24.986.897Mal ve Hizmetler İçin Tedarikçilere Yapılan Ödemeler-30.000 -21.421.104Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirlerden Nakit Çıkışları0 -3.037.473Çalışanlara ve Çalışanlar Adına Yapılan Ödemelerden Kaynaklanan Nakit Çıkışları-77.626 -507.173İşletme Faaliyetlerinden Kaynaklanan Diğer Nakit Çıkışları0 -21.147Faaliyetlerden Net Nakit Akışları997.856 2.452.251Alınan Faiz518.945Vergi İadeleri (Ödemeleri)YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.608.959 -1.866.674Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.283.933Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 1.283.933Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.770Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -1.770Verilen Nakit Avans ve Borçlar-479.600 -22.387.118İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar-479.600 -22.387.118Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 19.238.281İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 19.238.281Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-4.129.359FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-518.256 -737.499Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri516.364Kredilerden Nakit Girişleri516.364Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-690.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-690.000Ödenen Faiz-649.398Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)171.744 -163.835Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Net Nakit Akışları-440.630YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.129.359 367.023Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 43.119NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.129.359 410.142DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.618.917 5.208.775DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.489.558 5.618.917Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.489.558 5.618.917Finansal Yatırımlar0 163.835Ticari Alacaklar368.234 73.834.053İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 368.234 73.834.053Diğer Alacaklar511.793 7.570.818İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar5 2.639 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 509.154 7.570.818Stoklar9 20.064.375 23.611.653Peşin Ödenmiş Giderler2.838.964 23.865.201İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 2.838.964 23.865.201Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar25 100.401 100.401Diğer Dönen Varlıklar1.878.182 1.812.756İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar18 1.878.182 1.812.756ARA TOPLAM27.251.507 136.577.634Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar3.697.853TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR27.251.507 140.275.487DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlarİştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar0 1.013.931Diğer Alacaklar21.213 346.880İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 21.213 346.880Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar15 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 9.194.567 9.194.567Maddi Duran Varlıklar97.627.762 95.228.525Arazi ve Arsalar37.248.037 37.208.036Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri1.300.964 1.338.052Binalar18.624.055 15.629.838Tesis, Makine ve Cihazlar37.391.567 37.838.351Taşıtlar779.271 846.847Mobilya ve Demirbaşlar2.283.868 2.367.401Maddi Olmayan Duran Varlıklar1.136.415 974.149Lisanslar797.732 635.466Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar338.683 338.683Peşin Ödenmiş Giderler6.340 6.340İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.340 6.340Ertelenmiş Vergi Varlığı23.668.274 53.732TOPLAM DURAN VARLIKLAR131.654.571 106.818.124TOPLAM VARLIKLAR158.906.078 247.093.611KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.701.484 26.119.200İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları49.701.484 26.119.200Banka Kredileri7 49.701.484 26.119.200Ticari Borçlar34.297.515 62.918.513İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 34.297.515 62.918.513Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar16 18.958.041 25.371.397Diğer Borçlar31.972.873 8.406.585İlişkili Taraflara Diğer Borçlar5 266 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 31.972.607 8.406.585Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 12.901.581 32.667.413Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü25 30.978 0Kısa Vadeli Karşılıklar2.355.830 2.327.553Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 136.448 108.171Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 2.219.382 2.219.382Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.066.718 17.253.574İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 12.066.718 17.253.574ARA TOPLAM162.285.020 175.064.235TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER162.285.020 175.064.235UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar30.134.455 51.105.467İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar30.134.455 51.105.467Banka Kredileri7 30.134.455 51.105.467Uzun Vadeli Karşılıklar196.355 131.733Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 196.355 131.733Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 20.474.389 24.082.890Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler18 19.674.051 245.654TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER70.479.250 75.565.744TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER232.764.270 250.629.979ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-73.858.192 -3.536.368Ödenmiş Sermaye19 39.835.110 39.835.110Sermaye Düzeltme Farkları18.274.812 18.274.812Geri Alınmış Paylar (-)-1.184.925 -1.184.925Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)46.883.103 46.956.643Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)46.883.103 46.956.643Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)19 46.818.404 46.818.404Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 64.699 138.239Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.609.279 1.609.279Diğer Kısıtlanmış Yedekler1.609.279 1.609.279Diğer Yedekler19 894.778 894.778Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-128.348.123 -97.156.978Net Dönem Karı veya Zararı-51.822.226 -12.765.087TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-73.858.192 -3.536.368TOPLAM KAYNAKLAR158.906.078 247.093.611Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 551.721 1.277.053Satışların Maliyeti20 -27.435 -4.795.376TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)524.286 -3.518.323BRÜT KAR (ZARAR)524.286 -3.518.323Genel Yönetim Giderleri21 -2.486.463 -2.050.064Pazarlama Giderleri21 -211.864 -139.510Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 17.887.265 5.642.330Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -83.038.586 -8.890.711ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-67.325.362 -8.956.278Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 12.501 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -844.923FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-67.312.861 -9.801.201Finansman Gelirleri24 8 55.501Finansman Giderleri24 -9.750.992 -690.409SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-77.063.845 -10.436.109Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri25.241.619 -1.888.348Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 -136.678 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 25.378.297 -1.888.348SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-51.822.226 -12.324.457DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-440.630DÖNEM KARI (ZARARI)-51.822.226 -12.765.087Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-51.822.226 -12.765.087Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-24.638 647.749Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-31.998 830.449Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler7.360 -182.700Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi7.360 -182.700Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-24.638 647.749TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-51.846.864 -12.117.338Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-51.846.864 -12.117.338http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036614BIST