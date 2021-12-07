***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019-2020-2021 Yılları Olağan Genel Kurul ToplantısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 29.11.2021Genel Kurul Tarihi 02.01.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.01.2022Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe UŞAK MERKEZAdres Seranova Seramik San.Tic.A.Ş. OSB 103.Cadde No: 130 UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış, toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi2 - Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, ve huzur haklarının belirlenmesi.3 - 2019-2020-2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,4 - 2019-2020-2021 yılı Bağımsız Denetim Raporunun okunması,5 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemini içeren Finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,6 - 2019-2020-2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerine ilişkin Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası,7 - 2019-2020-2021 yılı karının dağıtımı hakkında kararın onaya sunulması,8 - 2019-2020-2021 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan bağımsızdenetim kuruluşunun onaya sunulması,9 - Yönetim kurulu kararı ile kalan süreyi tamamlamak üzere seçilen yönetim kurulu üyelerinin onaya sunulması,10 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 genel kurul cagrı gundem.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimizin 2019-2020-2021 yılları faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 2 Ocak 2022 Pazar günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.' nin Organize Sanayi Bölgesi, 103 Cadde No: 130 UŞAK adresindeki toplantı salonunda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981753BIST