***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe UŞAK MERKEZAdres Seranova Seramik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2021 ve 2022 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tuatanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 Uşak adresinde ki toplantı salonunda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022890BIST