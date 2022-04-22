***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
22.04.2022 13:29
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2021 ve 2022 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tuatanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 Uşak adresinde ki toplantı salonunda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022890
BIST