***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
28.04.2022 17:35
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 25.03.2022
Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022
Ülke Türkiye
Şehir UŞAK
İlçe UŞAK MERKEZ
Adres Seranova Seramik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 UŞAK
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,
2 - 2021 ve 2022 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,
3 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Gündem.pdf - İlan Metni
EK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Toplantı Tuatanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 28.04.2022
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 toplantı tutanağı.pdf - Tutanak
EK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 Uşak adresinde ki toplantı salonunda yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024873
BIST