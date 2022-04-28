***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağanüstü Genel KurulKarar Tarihi 25.03.2022Genel Kurul Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Saati 11:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.04.2022Ülke TürkiyeŞehir UŞAKİlçe UŞAK MERKEZAdres Seranova Seramik A.Ş. Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 UŞAKGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi,2 - 2021 ve 2022 yılı hesap döneminin denetimi için Yönetim Kurulu Kararı ile seçimi yapılan bağımsız denetim kuruluşunun onaya sunulması,3 - KapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriYokturGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Gündem.pdf - İlan MetniEK: 2 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları Toplantı Tuatanağı ve toplantıda hazır bulunanlar listesi ektedir.Genel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 toplantı tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 hazır bulunanlar listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk AçıklamalarŞirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 22 Nisan 2022 Cuma günü saat 11:00 ‘de İzmir -Uşak Karayolu üzerindeki SERANOVA SERAMİK San. Ve Tic. A.Ş.'Organize Sanayi Bölgesi 103.Cadde No:130 Uşak adresinde ki toplantı salonunda yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024873BIST