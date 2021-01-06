***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
06.01.2021 10:09
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 05.01.2021 tarih ve BİAŞ-2-47 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897309
BIST
11:231.501
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 11,44
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.500
11:237,3559
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0307
|Açılış
|: 7,3720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3438
11:239,0735
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0121
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0553
11:23461,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,36
|Açılış
|: 461,59
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
459,76
BIST En Aktif Hisseler11:21
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3562
|7,3599
|% -0,36
|
|Euro
|9,0713
|9,0789
|% -0,07
|
|Sterlin
|10,0116
|10,0618
|% -0,26
|
|Frank
|8,3623
|8,4127
|% -0,15
|
|Riyal
|1,9571
|1,9669
|% -0,34
|
|11:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.951
|1,02
|
|Altın Gr.
|461
|461
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.080
|3.127
|33,00
|
|Tam
|3.064
|3.144
|38,11
|
|Yarım
|1.481
|1.521
|18,44
|
|Çeyrek
|743
|760
|9,21
|
|Gümüş.Ons
|27,51
|27,55
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,52
|-0,03
|
|B. Petrol
|53,80
|53,80
|0,20
|
Seans Raporu
11:21
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11:31
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