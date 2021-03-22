***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
22.03.2021 10:26
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul Başkanlığı'nın 19.03.2021 tarih ve BİAŞ-2-1210 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği uyarınca kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususundaki açıklamalarımız talep edilmiştir.
Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağanüstü fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
Kamuoyunun ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919576
BIST
13:121.401
En Yüksek
|Değişim
|: -8,36%
|| -127,80
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.380
13:127,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 8,54%
|| 0,6163
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
13:129,3463
En Yüksek
|Değişim
|: 8,80%
|| 0,7560
|Açılış
|: 9,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
13:12437,63
En Yüksek
|Değişim
|: 8,10%
|| 32,80
|Açılış
|: 437,61
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler13:12
|TRILC
|31,32
|104.913.211
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,20
|11.299.958
|% 9,00
|
|ARSAN
|10,76
|59.560.310
|% 6,22
|
|BJKAS
|6,19
|319.071.681
|% 5,09
|
|UMPAS
|1,82
|533.706
|% 0,00
|
|ISMEN
|15,57
|32.337.757
|% -10,00
|
|VKFYO
|8,10
|10.155.909
|% -10,00
|
|MNDRS
|3,06
|24.329.533
|% -10,00
|
|KATMR
|3,69
|24.912.178
|% -10,00
|
|BTCIM
|15,12
|5.609.073
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
|
|FROTO
|213,40
|653.725.295
|% -6,57
|
|THYAO
|12,57
|572.360.825
|% -8,85
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|GARAN
|7,98
|1.099.317.931
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,92
|244.550.607
|% -8,57
|
|YKBNK
|2,40
|206.065.419
|% -9,43
|
|PETKM
|5,46
|427.204.167
|% -9,75
|
|SISE
|7,05
|483.719.559
|% -8,44
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8225
|7,8294
|% 8,54
|
|Euro
|9,3199
|9,3463
|% 8,80
|
|Sterlin
|10,8585
|10,9130
|% 8,88
|
|Frank
|8,4470
|8,4979
|% 9,25
|
|Riyal
|2,0889
|2,0994
|% 8,95
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|-12,06
|
|Altın Gr.
|438
|439
|33,68
|
|Cumhuriyet
|2.872
|2.916
|100,00
|
|Tam
|2.856
|2.930
|98,35
|
|Yarım
|1.380
|1.417
|47,58
|
|Çeyrek
|692
|709
|23,79
|
|Gümüş.Ons
|25,60
|25,64
|-0,62
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,25
|64,25
|-0,30
|