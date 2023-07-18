***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
18.07.2023 09:35
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18/07/2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklama Borsa İstanbul A.Ş.'nin 17/07/2023 tarih ve E-18454353-100.06-18412 sayılı yazısı ile Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak özel durum açıklaması yapılması talebi üzerine yapılmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'ne göre, Şirketimizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak, Şirketimizce kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172873
BIST
'
10:426.582
En Düşük
|Değişim
|: -0,28%
|| -18,32
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.577
En Yüksek
6.662
10:4226,9088
En Yüksek
|Değişim
|: 2,18%
|| 0,5751
|Açılış
|: 26,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2550
|
26,9451
En Düşük
26,2687
10:4230,3035
En Yüksek
|Değişim
|: 2,42%
|| 0,7165
|Açılış
|: 29,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,4500
|
30,3739
En Düşük
29,5027
10:421.693,56
En Yüksek
|Değişim
|: 2,33%
|| 38,53
|Açılış
|: 1.693,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.700,31
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler10:42
|YEOTK
|119,90
|329.148.460
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|30.475.648
|% 10,00
|
|LINK
|69,85
|29.146.086
|% 10,00
|
|FORTE
|88,15
|28.480.560
|% 9,98
|
|SAFKR
|23,82
|51.439.651
|% 9,97
|
|AYCES
|199,00
|16.129.191
|% -7,87
|
|AVGYO
|7,98
|6.552.080
|% -7,53
|
|GRNYO
|9,32
|13.653.807
|% -7,45
|
|BAYRK
|7,89
|19.873.108
|% -7,18
|
|PRZMA
|24,74
|6.606.180
|% -6,36
|
|ASELS
|74,60
|2.463.015.646
|% 0,81
|
|THYAO
|217,30
|2.374.288.161
|% -0,69
|
|GESAN
|80,80
|1.142.790.445
|% 4,66
|
|SISE
|51,10
|1.140.208.864
|% -1,06
|
|EKGYO
|8,34
|1.084.654.482
|% 1,09
|
|EKGYO
|8,34
|1.084.654.482
|% 1,09
|
|YKBNK
|13,91
|848.459.064
|% 0,65
|
|ZOREN
|3,64
|192.574.288
|% -0,55
|
|ISCTR
|14,72
|660.015.043
|% 1,24
|
|KLGYO
|3,28
|146.269.164
|% 4,13
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8973
|26,9088
|% 2,18
|
|Euro
|30,2644
|30,3035
|% 2,42
|
|Sterlin
|35,0397
|35,2154
|% 2,10
|
|Frank
|31,1750
|31,3628
|% 2,27
|
|Riyal
|7,1350
|7,1708
|% 1,94
|
|10:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.962
|1.962
|6,82
|
|Altın Gr.
|1.696
|1.696
|41,27
|
|Cumhuriyet
|11.060
|11.227
|92,00
|
|Tam
|10.875
|11.156
|205,00
|
|Yarım
|5.438
|5.604
|103,00
|
|Çeyrek
|2.727
|2.802
|52,00
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,90
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|21,54
|21,57
|0,53
|
|B. Petrol
|78,25
|78,25
|-0,26
|