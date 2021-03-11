***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.03.2021 20:22
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
11.03.2021 Tarihinde yayınlanan 2020 dönemi faaliyet raporuna ait bağımsız denetçi raporunda
3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup'un, 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda görüş bildirmekten kaçınmış bulunuyoruz.
bölümü sehven yanlış yazılmış bulunup doğru şekli şu şekildedir
3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi Görüşümüz
Grup'un, 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda görüş bildirmekten kaçınmış bulunuyoruz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917568
BIST
18:051.556
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -8,45
|Açılış
|: 1.575
|
|Önceki Kapanış
|: 1.565
|
1.580
En Düşük
1.552
18:057,4988
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0057
|Açılış
|: 7,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5250
|
7,5540
En Düşük
7,4320
18:058,9852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0292
|Açılış
|: 8,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9650
|
9,0340
En Düşük
8,8904
18:05415,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,40
|Açılış
|: 415,35
|
|Önceki Kapanış
|: 415,76
|
418,86
En Düşük
413,66
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TACTR
|27,50
|718.537
|% 10,00
|
|DITAS
|18,30
|51.589.175
|% 9,98
|
|RTALB
|23,60
|135.979.047
|% 9,97
|
|CASA
|175,30
|2.754.359
|% 9,97
|
|SANKO
|10,92
|29.937.118
|% 9,97
|
|BAKAB
|26,70
|86.294.483
|% -9,98
|
|METUR
|35,66
|41.633.999
|% -9,90
|
|KATMR
|4,51
|517.453.397
|% -9,80
|
|IZMDC
|2,78
|232.731.740
|% -9,74
|
|IZFAS
|7,87
|19.463.863
|% -8,91
|
|SASA
|44,90
|4.195.396.384
|% -3,36
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|GARAN
|8,96
|1.271.861.873
|% -2,29
|
|KOZAL
|127,00
|1.265.525.489
|% -1,55
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|EKGYO
|2,32
|1.058.590.743
|% -2,52
|
|SISE
|7,72
|1.675.678.000
|% 0,39
|
|DOHOL
|3,48
|667.987.776
|% 2,96
|
|TSKB
|1,70
|327.657.771
|% -0,58
|
|PETKM
|6,26
|896.478.017
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4900
|7,4988
|% -0,08
|
|Euro
|8,9742
|8,9852
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,4365
|10,4888
|% 0,26
|
|Frank
|8,0659
|8,1145
|% 0,47
|
|Riyal
|1,9911
|2,0011
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.724
|1.725
|-1,05
|
|Altın Gr.
|415
|415
|-0,69
|
|Cumhuriyet
|2.777
|2.819
|9,00
|
|Tam
|2.752
|2.824
|-1,13
|
|Yarım
|1.330
|1.366
|-0,55
|
|Çeyrek
|667
|683
|-0,28
|
|Gümüş.Ons
|26,11
|26,13
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,02
|
|B. Petrol
|69,46
|69,46
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KONYA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 1, 197.00 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 946 adet işlem
-
17:58ISGSY
Yüzde -4.33 oranında düşüşle 19.90 lira fiyatla işlem gören hissede 335, 999 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, KRDMD, EKGYO
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 52 kaybederek (% -0.91 ) 1, 360
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SANKO, TACTR, VAKFN, SEKFK, DITAS, UFUK, TRILC, SANEL, MARTI, RTALB