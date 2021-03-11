***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar11.03.2021 Tarihinde yayınlanan 2020 dönemi faaliyet raporuna ait bağımsız denetçi raporunda3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi GörüşümüzGrup'un, 1 Ocak-31 Aralık 2019 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda görüş bildirmekten kaçınmış bulunuyoruz.bölümü sehven yanlış yazılmış bulunup doğru şekli şu şekildedir3) Tam Set Finansal Tablolara İlişkin Denetçi GörüşümüzGrup'un, 1 Ocak-31 Aralık 2020 hesap dönemine ilişkin tam set finansal tabloları hakkında 10 Mart 2021 tarihli denetçi raporumuzda görüş bildirmekten kaçınmış bulunuyoruz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917568BIST