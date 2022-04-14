***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.04.2022 14:14
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SAN.TİC.A.Ş. nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 14.04.2022 tarihli 2020/597 sayılı Konkordato talebi ile ilgili duruşma 28.06.2022 tarihine ertelenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020514
BIST
14:292.476
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 16,00
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
14:2914,6248
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0306
|Açılış
|: 14,6120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6368
En Düşük
14,5748
14:2916,0078
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0939
|Açılış
|: 15,9450
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,0078
En Düşük
15,8849
14:29928,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,36
|Açılış
|: 928,64
|
|Önceki Kapanış
|: 928,28
|
929,52
En Düşük
924,62
BIST En Aktif Hisseler14:27
|DAPGM
|27,14
|124.184.699
|% 9,97
|
|MMCAS
|3,87
|1.699.507
|% 9,94
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|ASUZU
|88,05
|58.225.685
|% 8,70
|
|QUAGR
|16,92
|79.528.014
|% 8,67
|
|ISGYO
|12,04
|7.691.140
|% -9,95
|
|KERVN
|0,56
|599.731
|% -6,67
|
|DOBUR
|51,85
|5.339.771
|% -5,04
|
|SUMAS
|80,00
|428.509
|% -4,19
|
|GZNMI
|33,16
|7.845.759
|% -3,60
|
|THYAO
|37,18
|3.493.043.349
|% 0,54
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|GARAN
|13,69
|1.534.164.066
|% 0,37
|
|EREGL
|35,22
|1.061.532.976
|% 0,17
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|EKGYO
|2,95
|2.196.016.710
|% 8,86
|
|TSKB
|1,82
|514.051.723
|% 7,69
|
|ODAS
|2,32
|541.107.336
|% 1,75
|
|DOHOL
|3,86
|790.677.397
|% 1,05
|
|YKBNK
|5,09
|968.602.442
|% 1,19
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6179
|14,6208
|% 0,18
|
|Euro
|15,9788
|15,9960
|% 0,52
|
|Sterlin
|19,1433
|19,2393
|% 0,31
|
|Frank
|15,5643
|15,6581
|% 0,10
|
|Riyal
|3,8863
|3,9058
|% 0,16
|
|14:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.975
|1.975
|-2,75
|
|Altın Gr.
|928
|928
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|6.134
|6.227
|-7,00
|
|Tam
|6.118
|6.270
|4,16
|
|Yarım
|2.957
|3.033
|2,01
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|1,01
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|12,05
|12,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|108
|108
|-1,25
|
Seans Raporu
14:27
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14:42XU100
Endeks 2, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 27, 474.00 milyon TL de
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14:42GENIL
Yüzde 6.74 oranında artışla 17.26 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 621, 141 adet işlem
-
14:41TRGYO
Yüzde 6.86 oranında artışla 7.17 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 665, 665 adet işlem
-
14:40EDIP
Yüzde 4.58 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 367, 947 adet işlem
-
14:39GOLTS
Yüzde 4.06 oranında artışla 47.12 lira fiyatla işlem gören hissede 624, 158 adet işlem