***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGrup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SAN.TİC.A.Ş. nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen 14.04.2022 tarihli 2020/597 sayılı Konkordato talebi ile ilgili duruşma 28.06.2022 tarihine ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020514BIST