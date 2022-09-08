***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.09.2022 17:17
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Grup şirketimiz olan SERANOVA SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.' nin Uşak 3. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen,
08.09.2022 tarihli 2021/222 Esas nolu Konkordato talebi ile ilgili duruşma 22.12.2022 tarihine ertelenmiştir. Saygılarımızla.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061597
BIST
17:323.452
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 49,51
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:3218,2442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0291
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2442
En Düşük
18,2142
17:3218,2093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:32999,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -7,87
|Açılış
|: 999,29
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
999,11
BIST En Aktif Hisseler17:32
|UNLU
|6,93
|49.764.498
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.225.161.161
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|11.018.097
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.666.431
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.421.676
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.039.162
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|YUNSA
|50,00
|56.735.023
|% -4,31
|
|AKBNK
|15,37
|13.128.582.660
|% -2,04
|
|YKBNK
|8,52
|11.272.398.259
|% 8,67
|
|THYAO
|73,65
|7.991.770.902
|% -1,41
|
|GARAN
|24,48
|4.898.727.532
|% 1,58
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.625.949
|% 9,91
|
|YKBNK
|8,52
|11.272.398.259
|% 8,67
|
|EKGYO
|4,97
|4.603.055.162
|% 1,84
|
|AKBNK
|15,37
|13.128.582.660
|% -2,04
|
|ISCTR
|11,31
|4.847.625.949
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.199.417.536
|% 9,93
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2252
|18,2442
|% 0,16
|
|Euro
|18,2030
|18,2093
|% -0,17
|
|Sterlin
|20,9005
|21,0053
|% -0,31
|
|Frank
|18,6800
|18,7925
|% 0,49
|
|Riyal
|4,8372
|4,8614
|% 0,04
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.706
|1.706
|-12,62
|
|Altın Gr.
|999
|999
|-7,71
|
|Cumhuriyet
|6.728
|6.830
|-6,00
|
|Tam
|6.745
|6.814
|-81,00
|
|Yarım
|3.287
|3.329
|-39,00
|
|Çeyrek
|1.648
|1.666
|-21,00
|
|Gümüş.Ons
|18,38
|18,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,74
|10,76
|-0,07
|
|B. Petrol
|89,02
|89,02
|1,02
|
Seans Raporu
17:32
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17:47XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 55, 33 artarak (% 1.48 ) 3, 784
-
17:47XU100
Endeks 3, 453 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 48 üstünde . İşlem hacmi 101, 592.00 milyon TL de
-
17:46TEZOL
Yüzde 5.75 oranında artışla 12.70 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 221, 597 adet işlem
-
17:45AGESA
Yüzde 5.37 oranında artışla 25.50 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 313, 724 adet işlem
-
17:40AKSUE
Yüzde 6.13 oranında artışla 32.90 lira fiyatla işlem gören hissede 718, 458 adet işlem