***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Diğer HususlarAçıklama -Şirketimiz Umpaş Holding A.Ş.'nde 16.02.2022 tarihinde SPK Borsa İşlemleri Yöneticisi olarak görevine başlayan Saadet KARAYOL 06.06.2022 tarihi itibari ile görevinden ayrılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035676BIST