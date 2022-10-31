***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
31.10.2022 13:35
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
İletişim Bilgileri
İnternet Adresi www.umpasholding.com.tr
Elektronik Posta Adresi
E-posta
umpasholding@hs03.kep.tr yatirimciiliskileri@umpasholding.com.tr
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mehmet Tarık KAYMAZ Yatırımcı İlişkileri Sorumlusu 02.09.2022 05318524147 yatirimciiliskileri@umpasholding.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075246
BIST
13:263.936
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 56,67
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.939
En Düşük
3.881
13:2618,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0390
|Açılış
|: 18,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
13:2618,5063
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0303
|Açılış
|: 18,5100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4616
13:26980,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,08
|Açılış
|: 980,64
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler13:26
|VKING
|14,86
|6.428.986
|% 9,99
|
|SELVA
|13,00
|84.078.652
|% 9,98
|
|PETUN
|48,10
|30.043.188
|% 9,97
|
|BRKSN
|15,67
|4.056.036
|% 9,96
|
|ULUUN
|36,02
|162.233.977
|% 9,95
|
|AGYO
|5,50
|54.890.911
|% -9,98
|
|DOBUR
|51,00
|11.529.072
|% -9,09
|
|METRO
|1,52
|90.469.174
|% -7,88
|
|NIBAS
|12,15
|20.504.701
|% -5,81
|
|YBTAS
|38.150,00
|574.100
|% -5,80
|
|THYAO
|98,00
|2.874.585.484
|% 1,08
|
|SASA
|118,00
|1.746.311.625
|% 7,96
|
|AKBNK
|14,45
|1.502.588.229
|% -1,57
|
|YKBNK
|8,91
|1.194.291.854
|% 0,34
|
|TUPRS
|374,20
|1.134.637.868
|% 2,35
|
|EKGYO
|4,40
|898.252.173
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,91
|1.194.291.854
|% 0,34
|
|SKBNK
|2,02
|222.968.304
|% -1,46
|
|TSKB
|2,98
|319.746.630
|% -1,32
|
|ISCTR
|9,06
|944.510.935
|% 0,11
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6174
|18,6195
|% 0,21
|
|Euro
|18,4973
|18,5063
|% -0,16
|
|Sterlin
|21,4436
|21,5511
|% -0,34
|
|Frank
|18,5467
|18,6584
|% -0,19
|
|Riyal
|4,9398
|4,9646
|% 0,22
|
|13:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.637
|1.637
|-7,41
|
|Altın Gr.
|981
|981
|-1,84
|
|Cumhuriyet
|6.568
|6.668
|2,00
|
|Tam
|6.596
|6.654
|-82,00
|
|Yarım
|3.214
|3.250
|-44,00
|
|Çeyrek
|1.612
|1.624
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|19,02
|19,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|11,40
|11,42
|-0,10
|
|B. Petrol
|92,52
|92,52
|-1,25
|