***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.03.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi10/03/2020Karar Sayısı002Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.a)Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar, dipnotları ile döneme ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporlarının tarafımızdan incelendiğini,b)Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.Enver DAĞDAGÜLYönetim Kurulu BaşkanıYaşar ERTUĞRUL Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.Himmet DİNÇ Yönetim Kurulu ÜyesiŞerif PEKTAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiHüseyin KARAKAŞ Yönetim Kurulu ÜyesiCelaleddin ARSLAN Yönetim Kurulu ÜyesiNurettin ÖZKAN Yönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826648BIST