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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

10.03.2020 21:33
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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.03.2020
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
10/03/2020
Karar Sayısı
002
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                     01.01.2019-31.12.2019 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.
 
a)     
Konsolide bağımsız denetimden geçmiş  31.12.2019  tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar,  dipnotları ile döneme ilişkin yıllık  yönetim kurulu faaliyet raporlarının   tarafımızdan incelendiğini,
 
b)     
Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal  tabloların ve yıllık yönetim kurulu faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
c)      Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
Enver DAĞDAGÜL
           
Yönetim Kurulu Başkanı
Yaşar ERTUĞRUL              Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
Himmet DİNÇ                    Yönetim Kurulu Üyesi
Şerif PEKTAŞ                      Yönetim Kurulu Üyesi
Hüseyin KARAKAŞ            Yönetim Kurulu Üyesi
Celaleddin ARSLAN          Yönetim Kurulu Üyesi
Nurettin ÖZKAN                Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826648


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Tam 2.156 2.209 -13,39  
Yarım 1.042 1.069 -6,48  
Çeyrek 523 534 -3,24  
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