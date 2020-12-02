***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)









***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )Finansal Tablo Niteliği Konsolideİlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSorumluluk BeyanıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.12.2020Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve SayısıYönetim Kurulu Karar Tarihi02/12/2020Karar Sayısı006Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk BeyanıŞirketimizin Yönetim Kurulu 02.12.2020 tarihinde Köme Mahallesi Taslak Sk. N 9/A Uşak adresindeki şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.01.01.2020-30.06.2020 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.a) Konsolide bağımsız denetimden geçmiş 30.06.2020 tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar, dipnotları ile döneme ilişkin yıllık yönetim kurulu faaliyet raporlarının tarafımızdan incelendiğini,b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal tabloların önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,c) Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.Enver DAĞDAGÜLYönetim Kurulu BaşkanıYaşar ERTUĞRULYönetim Kurulu Bşk. Yrd.Mustafa DAĞDAGÜLYönetim Kurulu ÜyesiNafiz DAĞDAGÜLYönetim Kurulu ÜyesiMehmet Ali DAĞDAGÜLYönetim Kurulu ÜyesiCelaleddin ARSLANYönetim Kurulu ÜyesiŞerif PEKTAŞYönetim Kurulu Üyesihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891087BIST