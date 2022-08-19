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***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)

19.08.2022 18:57
***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide)


***UMPAS*** UMPAŞ HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
19/08/2022
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
19/08/2022
Karar Sayısı
012
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

                   01/01/2022-30/06/2022 faaliyet dönemlerine ait konsolide bağımsız denetimden geçmiş finansal tabloları ve faaliyet raporları incelenmiş olup gerçek ve doğru bilgi verildiği anlaşıldığından kurulumuzca kabul edilmesine karar verilmiştir. Sorumluluk beyanımız aşağıdadır.
  
a)      Konsolide bağımsız denetimden geçmiş  30/06/2022  tarihli konsolide bilançolar, konsolide gelir tabloları, konsolide ek finansal tablolar,  dipnotları ile döneme ilişkin yıllık  yönetim kurulu faaliyet raporlarının   tarafımızdan incelendiğini,
  
b)      Şirketteki görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, söz konusu finansal  tabloların  önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama içermediği gibi açıklamanın yapıldığı tarih itibari ile yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
  
c)      Finansal tabloların ilişkin olduğu dönem itibariyle, finansal konulardaki bilgilerin, şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları hakkında gerçeği doğru biçimde yansıttığını beyan ederiz.
 
 
      Davut KAYMAZ
Yönetim Kurulu Başkanı
      Gökhan KAYMAZ
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.
                  Himmet DİNÇ
Yönetim Kurulu Üyesi
 
 
 
 
 
 

      Mutlu ÇANAK
Yönetim Kurulu Üyesi
      Celaleddin ARSLAN
Yönetim Kurulu Üyesi
     





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057287


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