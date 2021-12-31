***UNLU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
31.12.2021 09:23
***UNLU*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler UNLU
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Simge Ündüz tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987319
BIST
15:131.873
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 8,88
|Açılış
|: 1.868
|
|Önceki Kapanış
|: 1.864
|
1.885
En Düşük
1.858
15:1313,3445
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 0,1622
|Açılış
|: 13,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,1500
|
13,4233
En Düşük
13,0111
15:1315,1325
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 0,2055
|Açılış
|: 15,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7900
|
15,2108
En Düşük
14,6962
15:13776,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 7,70
|Açılış
|: 776,30
|
|Önceki Kapanış
|: 768,60
|
785,39
En Düşük
760,84
BIST En Aktif Hisseler15:11
|PRKAB
|62,90
|94.845.056
|% 9,97
|
|MARKA
|4,21
|5.592.535
|% 9,92
|
|AVTUR
|2,55
|5.901.817
|% 9,91
|
|OZKGY
|6,47
|46.274.998
|% 9,85
|
|OZKGY
|6,47
|46.274.998
|% 9,85
|
|SEYKM
|10,02
|52.082.188
|% -9,97
|
|MMCAS
|2,60
|330.382
|% -9,72
|
|IHAAS
|9,01
|39.593.964
|% -8,25
|
|ASUZU
|33,56
|128.429.940
|% -5,14
|
|VANGD
|4,58
|17.296.361
|% -4,18
|
|EREGL
|28,28
|1.015.843.950
|% -0,28
|
|GARAN
|11,35
|959.077.272
|% -0,96
|
|THYAO
|20,52
|874.746.576
|% 1,89
|
|SISE
|13,65
|675.735.230
|% 1,34
|
|SASA
|53,70
|534.946.439
|% -1,38
|
|GARAN
|11,35
|959.077.272
|% -0,96
|
|TSKB
|1,45
|109.743.055
|% 0,69
|
|YKBNK
|3,41
|250.887.369
|% -2,01
|
|EKGYO
|2,19
|149.508.530
|% 0,00
|
|SISE
|13,65
|675.735.230
|% 1,34
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3092
|13,3389
|% 1,19
|
|Euro
|15,0832
|15,1241
|% 1,32
|
|Sterlin
|17,8417
|17,9312
|% 0,78
|
|Frank
|14,4900
|14,5773
|% 1,10
|
|Riyal
|3,5326
|3,5504
|% 1,12
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|1,94
|
|Altın Gr.
|777
|778
|9,00
|
|Cumhuriyet
|5.181
|5.260
|103,00
|
|Tam
|5.173
|5.308
|122,41
|
|Yarım
|2.500
|2.568
|59,21
|
|Çeyrek
|1.254
|1.284
|29,61
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,14
|
|B. Petrol
|78,58
|78,58
|-0,95
|